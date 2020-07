Nando Colelli presto papà: la nuova fidanzata, sesso e nome del figlio

Novella 2000 ha intervistato Nando Colelli e oltre a parlare del suo percorso al Grande Fratello 2010 e di ciò che ha deciso di fare in seguito ha anche voluto approfondire la sua vita privata. Una vita che è cambiata notevolmente rispetto al passato, visto che adesso Nando ha una nuova fidanzata, Sara, e sta pensando persino al matrimonio. E se credete che sia finita qui sappiate che no, c’è un’altra bellissima novità: l’ex di Margherita Zanatta, che all’epoca fece molto discutere proprio per questa relazione che finì nel peggiore dei modi, sta per diventare papà. Solo invenzioni e voci di corridoio? I fatti stanno così, e le dichiarazioni sono le sue: nessun gossip inventato insomma. Veniamo al dunque.

Nando Colelli diventa papà: la nuova vita con Sara e la rivelazione sul figlio Riccardo

Nando ha raccontato che Sara è il suo vero amore e che vive assieme a lei a Pomezia. Subito dopo, la rivelazione: “Da sette mesi – queste alcune delle sue parole – aspettiamo un bebè. Stiamo vivendo una vera e propria favola”. Nando all’epoca non aveva dato mai l’impressione di volersi impegnare sul serio in una relazione ma l’amore è arrivato, e sapete tutti che quando accade certe scelte che sembravano assurde vengono quasi naturali. Così è successo a Nando che ha anche svelato il sesso e il nome del figlio: sarà un maschietto e si chiamerà Riccardo. Riccardo Colelli. Siamo sicuri che l’ex concorrente del Grande Fratello solo a sentir pronunciare il nome e il cognome del suo primogenito si commuove; d’altronde la sua vita difficile adesso lo ha messo davanti alla possibilità di dare tutto l’amore che purtroppo non ha ricevuto.

Grande Fratello, Nando presto padre: gli sforzi per dare al figlio una vita migliore

Durante l’intervista è stato lui a sottolinearlo: si sta dando da fare per risparmiare e non far mancare nulla al figlio che arriverà. Al momento lavora come verniciatore di infissi e persiane in settimana, e come cuoco in uno stabilimento balneare a Nettuno nel week-end. “Vorrei – ha dichiarato Colelli – dargli il meglio, visto che mio padre non c’è mai stato e so cosa significa la mancanza di un genitore”. Dicevamo che al momento Nando e Sara non hanno escluso categoricamente le nozze: proprio l’ex concorrente del Grande Fratello, che ha già vissuto pubblicamente alcune storie, ha spiegato che ci sono tutti i presupposti e che non appena nascerà Riccardo prenderanno una decisione in merito; per lui Sara è la persona giusta e non intende rovinare il bellissimo legame che si è creato. Avreste mai detto un tempo che la nascita del figlio di Nando Colelli sarebbe stata tra le news più sorprendenti della giornata? Vi lasciamo a una foto dei due innamorati: