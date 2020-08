Naike Rivelli torna a pungere Barbara d’Urso dopo che circa due mesi fa ha rivelato di aver ricevuto una querela dalla conduttrice Mediaset. La figlia di Ornella Muti, attraverso un post su Instagram, ha reso noto che nelle prossime ore incontrerà tutta la sua famiglia in Piemonte dove trascorrerà delle giornate di relax. Uno spunto per lanciare una frecciatina tutt’altro che velata alla presentatrice campana. Nell’ultimo periodo la Rivelli non solo si è schierata apertamente contro la d’Urso, ma se l’è presa anche con Adriano Celentano, tornando su una ‘antica’ vicenda, vale a dire la relazione clandestina che Il Molleggiato ebbe con sua madre negli Anni Ottanta. La liaison è stata confermata solo pochi anni fa dal diretto interessato che prima di rivelare ai media la tresca non avrebbe in alcun modo consultato la Muti. Da qui il malumore di Naike.

Naike Rivelli, altra stoccata a Barbara d’Urso: “Non invitata”

La Rivelli ha scritto che due anni fa invitò scherzosamente online, al primo ritiro di famiglia, “la signora Barbara D’Urso”. “Era un modo di fare dello humour sul fatto che lei in tv si proclama una carissima amica di famiglia e di mamma da anni”, ha aggiunto Naike che poi ha concluso: “Purtroppo questo scherzo mi è costato la prima diffida dalla signora in questione. Da quello che c’era scritto sulla diffida, pare che mi avesse preso seriamente quindi quest’anno lo specifichiamo. La signora Barbara D’Urso non è invitata”. Come sopra accennato il post della figlia della Muti si inserisce in una querelle partita circa due mesi fa, quando la Rivelli ha scoperto di essere stata querelata. Sulla vicenda è intervenuta anche l’attrice Muti, che si è detta incredula in riferimento alla scelta della d’Urso di procedere per vie legali.

Celentano e l’attacco di Naike Rivelli

Pochi giorni fa Naike Rivelli ha riacceso i riflettori su un episodio e un gossip del passato: quello riguardante la madre e Celentano. I due girarono assieme i film Innamorato Pazzo e Il bisbetico domato. Scoccò la scintilla. All’epoca entrambi avevano però relazioni stabili, ma ciò non gli impedì di consumare una relazione segreta. La cronaca rosa del tempo ricamò molto sulla vicenda che tuttavia non fu confermata dai diretti interessati. Dopo quasi trent’anni Celentano fece emergere la verità. Prima di farlo, però, non avrebbe parlato con Ornella, provocando il malumore della stessa attrice e della figlia. Quest’ultima ha così intrapreso una ‘battaglia’ personale sui social contro Il Molleggiato.