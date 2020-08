View this post on Instagram

Vi dico io quale sarà la risposta dei signori in questione: Silenzio Stampa. In questo paese incredibilmente corrotto, classista, ipocrita gestito da politici e famiglie potenti.. raramente l’educazione, la verità è il senso della giustizia vengono messi in pratica. Ci sono “pseudo giornaliste” presentatrici televisive che fanno gossip trash tv, e giornalismo non imparziale. E che quando si parla di loro, fanno le vaghe. Abbiamo influencer che ignorano appelli importanti da altre donne, come se non avessero valore. Ci sono Famiglie storiche italiane che si credo onnipotenti, e cercano di gestire il paese, fingendo rose e fiori, quando dietro le quinte si nascondo i mostri. Tutte persone che si credono intoccabili anche nei loro soprusi . Nel mio mondo, siamo tutti uguali e ognuno è responsabile delle proprie azioni. Buona serata e buona visione. Ps) mi sento di aggiungere. Caro Adrian, Invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma, che grazie a quei due film che HAI FATTO ASSIEME A LEI, TI HANNO RESO FAMOSO COME ATTORE IN TUTTO IL MONDO ! ?????????? @ornellamuti @dilei_magazine #ilbisbeticodomato #innamoratopazzo