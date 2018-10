Nadia Toffa ultime notizie, come sta? “Domenica un’altra sorpresa”

Ultime notizie Nadia Toffa, come sta l’inviata delle Iene?

Le condizioni di salute di Nadia Toffa non sono tra le migliori ma le ultime notizie sono tutt’altro che negative perché dimostrano ancora una volta come l’inviata e conduttrice delle Iene stia facendo il possibile per vivere una vita normale. Gli ultimi aggiornamenti su Nadia Toffa vengono direttamente dal suo profilo Instagram, dove ai suoi fan ha comunicato che le stanno ricrescendo i capelli. “Sono in parte ricresciuti – ha detto – e li ho colorati di argento”, queste le sue parole.

Come sta Nadia Toffa? Le ultime notizie sulle condizioni di salute

Il post è stato molto più lungo: “Buongiorno a tutti! I capelli sono in parte ricresciuti e li ho colorati di argento! Se non lo faccio ora quando?! Poi li taglierò ancora per renderli più forti. Per rinforzarli insomma. Dite che è vero o è una leggenda metropolitana?”. È stata tuttavia soprattutto una delle risposte ai commenti che le hanno lasciato sotto alla foto che ci ha colpito più di tutte: a una follower che ha mostrato entusiasmo per la tinta Nadia ha infatti risposto “domenica altra sorpresa, mi saprete dire”. Domenica, lo ricordiamo, è la data della messa in onda di una nuova puntata delle Iene.

Nadia Toffa cancro, il coraggio di andare avanti nonostante tutto

Il cancro di Nadia Toffa ha fatto molto discutere in questi mesi, fino a quando non è stata proprio lei a intervenire sulle polemiche dicendo che sì: non lo ha sconfitto ancora. È stata, quella di Verissimo, una puntata bellissima: Nadia si è aperta completamente alla Toffanin e ha raccontato di questa fase difficile della sua vita. Tutti le vogliamo bene e dovremmo mostrarle solo vicinanza e affetto in questo momento così doloroso. Senza polemiche possibilmente. Intanto siete pronti per il prossimo scherzo dopo gli ultimi divertentissimi filmati? Siamo sicuri che strapperà un sorriso anche alla nostra super Nadia!