Nadia Toffa ultimo video incompleto: Le Iene spiegano il perché

Nadia Toffa, l’ultimo video a Le Iene prima di morire: perché è incompleto

L’omaggio de Le Iene a Nadia Toffa ha commosso davvero tutti. Ma in parecchi hanno notato qualcosa di strano nell’ultimo video che vede protagonista l’ex conduttrice del programma. Nel filmato girato il 21 dicembre 2018 a casa di Nadia la 40enne ha chiesto di poter salutare con la telecamera le persone che le sono state più vicine durante il periodo della malattia. Ma quella seconda parte non è stata mostrata in tv: come mai? A rispondere alla domanda le stesse Iene e in particolare le tre nuove presentatrici della puntata del giovedì sera: Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei, che hanno raccolto proprio il testimone della loro ex collega.

Le Iene stanno lavorando all’ultimo video di Nadia Toffa

“Ci ha emozionato quel video ma in tanti ci avete scritto perché avete notato che non c’erano gli incontri, quelli che Nadia ha voluto fare con le persone che più le sono state accanto nel suo ultimo anno di vita. Questo materiale è un inno alla vita, dove c’è tutta Nadia dentro, ma per noi è davvero complesso metterci mano. Quindi abbiate pazienza, dobbiamo trovare la forza di lavorarlo”, hanno spiegato Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Dunque per la produzione de Le Iene – e tra gli autori c’è anche l’ex fidanzato storico di Nadia – non è facile lavorare al montaggio di un video così intimo e delicato, che stringe sicuramente il cuore.

Davide Parenti: il filmato integrale forse a Natale

Nei giorni scorsi il creatore de Le Iene, Davide Parenti, ha parlato della questione all’Adnkronos, chiarendo che molto probabilmente il filmato integrale di Nadia Toffa verrà trasmesso a dicembre. “C’è questo filmato che Nadia ci chiese di fare, con lei che incontra le persone cui ha voluto bene. È stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo. Potremmo riuscire a trasmetterlo verso la fine dell’anno, intorno a Natale“, ha detto Parenti, che era molto legato alla Toffa.

L’ultimo omaggio de Le Iene a Nadia Toffa

In attesa di vedere l’ultimo filmato di Nadia Toffa in versione integrale, le nuove conduttrici del programma – Nina, Veronica e Roberta – hanno aperto la puntata di giovedì 3 ottobre con un omaggio all’inviata scomparsa lo scorso agosto. “Abbiamo una grande eredità, molto pesante, che ci ha lasciato una piccola grande donna. Una collega che ci ha insegnato tutto, nella vita e nel lavoro, la nostra Nadia. Inutile dire quanto sia difficile andare avanti, condurre nel suo studio. Ce la metteremo tutta”, hanno dichiarato le tre.