Nadia Toffa, Davide Parenti: “Esempio per molti”. A Natale un nuovo video

Nadia Toffa: A Natale la rivedremo in un nuovo video. La rivelazione di Davide Parenti

La nuova stagione de Le Iene si è aperta ieri e non poteva iniziare senza ricordare l’amata Nadia Toffa, scomparsa solo pochi mesi fa. L’omaggio alla Iena è stato memorabile ed ha commosso davvero tutti. 100 Iene, ieri sera, si sono riunite per un grandissimo abbraccio tutto dedicato a lei. Meraviglioso, poi, il discorso di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha parlato di Nadia, del suo percorso, delle sue gioie e dei suoi dolori. L’Italia intera si è commossa e non poteva essere diversamente. Subito dopo le parole della Marcuzzi è stato mandato in onda un video, lungo circa 20 minuti, che Nadia ha voluto registrare nel dicembre del 2018. Nel filmato è apparsa sorridente ed ha trattato il tema della morte con una forza non indifferente. Si perché la Toffa sapeva che sarebbe morta, che il suo percorso sulla terra stava per terminare anche se ha combattuto fino all’ultimo. Il video ha lasciato tutti senza fiato perché la dolce Iena, ancora una volta, ha dimostrato quanto era grande il suo coraggio e la voglia di non mollare mai.

Nadia Toffa, nel filmato la vedremo incontrare le persone a cui ha voluto bene

Oggi, però, grazie all’Adnkronos scopriamo che l’omaggio non è terminato ieri sera. Tra qualche mese, infatti, molto probabilmente avremo il piacere di vedere un nuovo video con la Iena protagonista. A rivelare dell’esistenza di questo filmato inedito è stato Davide Parenti, il creatore delle Iene: “C’è questo filmato che Nadia ci chiese fare, con lei che incontra le persone cui ha voluto bene. È stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo. Potremmo riuscire a trasmetterlo verso la fine dell’anno, intorno a Natale“. Per chi è da sempre stato affezionato alla figura della Iena bionda questo sarà un bellissimo regalo.

Davide Parenti: “Alla fine di ogni puntata daremo la buonanotte a Nadia”

La frizzante Toffa, quindi, verrà ricordata durante ogni puntata. A ribadirlo è stato Davide Parenti: “Tutte le volte che finiremo il programma diamo la buonanotte a Nadia, nella sigla di coda ci sarà sempre lei che balla al tramonto”. Parlando, poi, della puntata andata in onda ieri sera, l’autore televisivo non ha nascosto l’emozione per il modo in cui la bionda Iena è stata ricordata: “C’erano tutte persone che fanno più o meno lo stesso mestiere, alla fine sono venuti praticamente tutti, quelli che non sono riusciti sono stati davvero pochi e chi non c’era ha contribuito attraverso il filmato”. Le sue parole, quindi, vanno anche a zittire le polemiche sull’assenza di Ilary Blasi, Teo Mammuccari e Miriam Leone.

Davide Parenti: “Nadia Toffa, è stata un esempio per molti, instancabile e appassionata”