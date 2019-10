Nadia Toffa, omaggio a Le Iene: perché non c’erano Ilary Blasi e Teo

Perché Ilary Blasi e Teo Mammucari non erano presenti all’omaggio de Le Iene a Nadia Toffa

Ha emozionato tutti l’omaggio de Le Iene a Nadia Toffa, l’inviata scomparsa lo scorso agosto dopo aver perso la battaglia contro il cancro. Per la prima puntata della nuova edizione del programma Davide Parenti ha riunito nello stesso studio gli altri inviati del programma ma soprattutto gli ex e attuali conduttori. Non sono mancati dunque Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, confermati al timone anche quest’anno, ma neppure Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Fabio Volo, Victoria Cabello, Afef, Fabio Rovazzi, Luca e Paolo, Cristina Chiabotto. Tra i tanti, però, ci sono state delle assenze importanti che non sono passate inosservate: su tutte quelle di Ilary Blasi e Teo Mammucari. I due hanno condotto per diversi anni la trasmissione Mediaset, più precisamente fino al 2018 quando hanno deciso entrambi di dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Perché non erano presenti ad omaggiare Nadia come fatto da altri, come ad esempio la Ventura, che non fa addirittura più parte di Mediaset?

Ilary Blasi e Teo Mammucari presenti solo nel filmato dedicato a Nadia Toffa

Ilary Blasi e Teo Mammucari – così come gli attori Luca Argentero e Miriam Leone (star della trasmissione nel 2011 e nel 2016)- hanno partecipato solo al filmato iniziale de Le Iene che ricordava Nadia Toffa. Al contrario di altri non sono accorsi in studio, dove in diretta l’attuale presentatrice Alessia Marcuzzi ha ricordato la bionda inviata con un lungo discorso di commemorazione. La scelta di Ilary e Teo non è stata chiarita dai diretti interessati ma è probabile che sia scaturita da alcuni impegni di lavoro.

Ilary Blasi si trova a Londra: assente all’omaggio de Le Iene a Nadia Toffa

La moglie di Francesco Totti si trova attualmente a Londra, come testimoniano le sue ultime stories di Instagram. Molto probabilmente la Blasi è volata in Inghilterra per via di Eurogames, programma che sta attualmente conducendo il giovedì sera su Canale 5. Mammucari invece è impegnato con le registrazioni di Tu si que vales. Lo stesso si può dire per la Leone e Argentero, alle prese con i rispettivi impegni cinematografici. La stessa Miriam ci ha tenuto a precisarlo su Instagram: “Non ho potuto partecipare fisicamente perché mi trovo su un set a chilometri di distanza”.