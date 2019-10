Nadia Toffa: da Ilary Blasi a Simona Ventura, per lei l’abbraccio di 100 Iene

Nadia Toffa: questa sera ben 100 Iene si riuniranno per lei. Il ricordo sarà “commovente ed intenso”

Ripartirà questa sera la nuova stagione de Le Iene su Italia Uno. Questa nuova edizione è però diversa dalle altre dato che una delle Iene più amate, Nadia Toffa, è venuta a mancare di recente. La sua mancanza si sente già e si sentirà sicuramente. Per questo motivo stasera proprio per l’occasione della partenza della nuova stagione del programma accadrà qualcosa di molto particolare. Ben 100 Iene si riuniranno per un grande ed affettuoso abbraccio tutto dedicato all’indimenticabile Nadia. Da Ilary Blasi a Simona Ventura, da Giulio Golia ed Enrico Brignano, tutti insieme per omaggiare la loro amata Iena bionda. Questa prima puntata inizierà con uno speciale ricordo dedicato alla Toffa. Sarà trasmesso un video lungo ben 20 minuti dove Nadia si racconta ed illustra quello che è stato il suo ultimo progetto. Il ricordo sarà a dir poco commovente e regalerà al pubblico un momento difficile da dimenticare. Come, del resto, lo è Nadia stessa. Lei è rimasta nei cuori di tutti, sia dei suoi colleghi e sia di chi la seguiva ed ammirava quello che era il suo lavoro. Durante la sua battaglia contro il cancro, poi, la Iena si è fatta conoscere ancor meglio ed ha lanciato un messaggio importante: mai arrendersi, mai perdere il sorriso. Lei è stata una vera e propria guerriera ed ha amato la vita fino a quando ha chiuso gli occhi e si è abbandonata al sonno eterno.

Nadia Toffa: ecco i nomi di tutte Le Iene che stasera si abbracceranno nel suo ricordo

Questa sera, dunque, 100 Iene si riuniranno per lei. Tutti i suoi colleghi che negli anni hanno vestito i panni di Iena. Ecco chi sono: Agnello Fabio, Agresti Andrea, Argentero Luca, Baccaglini Paul, Bello Nic (Bugs), Bertolino Enrico, Berry Marco, Bisio Claudio, Bizzarri Luca, Blasi Ilary, Boschin Liza , Brignano Enrico, Cabello Victoria, Calabresi Paolo, Canino Fabio, Capatonda Maccio, Casciari Mauro, Cattelan Alessandro, Chiabotto Cristina, Cizco, Cordaro Michele, Corti Stefano, Cucciari Geppi, De Devitiis Nicolò, De Giuseppe Alessandro, De Luigi Fabio, Di Cioccio Elena, Di Sarno Alessandro, Duro Angelo, Facchetti Gianfelice, Fubini Marco, Gabri Gabra, Gialappa’s Band, Gauthier Laura, Gazzarrini Sebastian, Gerardi Antonio, Giarrusso Dino, Golia Giulio, Granieri Francesco, Griffith Clive, Herbert Ballerina, Innocenzi Giulia, Jnifen Afef, Kessisoglu Paolo, Lastrico Maurizio, Lamberti Tiziano (Bugs), Laudadio Max, La Vardera Ismaele, Lillo e Greg, Littizzetto Luciana, Lorenzini, Alberto, Lucci Enrico, Maisano Marco, Mago Forest, Mangalaviti Giovanni, Marcuzzi Alessia, Martinelli Alice, Matano Frank, Mitch, Monteleone Antonino, Monti Gianfranco, Morelli Giampaolo, Morini Jacopo (Bugs), Nardi Filippo, Nobile Sabrina, Onnis Alessandro, Ornano Antonio, Palmieri Nina, Parenti Alessio, Pasca Cristiano, Pecoraro Gaetano, Pelazza Luigi, Pellizzari Andrea, Pif, Pio e Amedeo, Politi Alessandro, Pulcini Pietro, Quintale Peppe, Rafanelli Angela, Rei Roberta, Roma Filippo, Rosanova Rosario, Rovazzi Fabio, Ruggeri Veronica, Sarnataro Mary, Savino Nicola, Schembri Silvio, Sortino Alessandro, Sparacino Pietro, Torielli Niccolò, Trincia Pablo, Trio Medusa, Trombetta Riccardo, Ventura Simona, Vergassola Dario, Villa Debora, Viviani Matteo, Volo Fabio, Yang Shi.

Nadia Toffa, la toccante dedica di Alessia Marcuzzi: “Bella che sei”

Stamane, Alessia Marcuzzi che sarà al timone di questa nuova stagione de Le Iene insieme a Nicola Savino e alla Gialappa’s band, ha voluto omaggiare la sua amica con un video sul suo profilo Instagram. Un video che, abbiamo sicuramente già visto ma che ogni volta emoziona. Nel filmato si vede la sagoma di Nadia Toffa che si dondola a ritmo di musica con il mare che le fa da cornice. “Bella che sei”, ha commentato la Marcuzzi aggiungendo un cuore rosso. Nadia, ha sprizzato vita da tutti i pori sino all’ultimo. Del resto per lei vivere intensamente era importante e il suo messaggio la dice tutta: “Non è il quanto vivi, ma come vivi”