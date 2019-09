Nadia Toffa: la terribile verità nell’ultimo video realizzato per Le Iene

Nadia Toffa, l’ultimo video andrà in onda domani a Le Iene: “Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente”

Le notizie che arrivano riguardanti la compianta ed indimenticabile Nadia Toffa sono sempre più sorprendenti. L’ultima è arrivata oggi tramite un bellissimo articolo scritto su Il Corriere della Sera. Domani, 1 Ottobre 2019, su Italia Uno partirà la nuova stagione de Le Iene e non può iniziare senza ricordare la conduttrice ed inviata del programma, scomparsa sfortunatamente nel mese di Agosto. Nadia ha lasciato il segno sia nei suoi colleghi e sia nel pubblico che la seguiva. Era amatissima da tutti perché aveva un carattere forte e sfrontato come pochi. Davide Parenti, il creatore della celebre trasmissione di inchieste, ha rivelato che la Toffa, alla fine del 2018, realizzò un video lungo di circa 20 minuti. Nel filmato la Iena racconta l’anno che è appena passato tra mille difficoltà ma dalle sue parole traspare anche la terribile verità. Nadia sapeva che non sarebbe sopravvissuta.

Nadia Toffa: “Vedremo quanto tempo vivrò ancora, ma non credo molto”

Come si legge su Il Corriere della Sera, pare che la Toffa chiese a Giorgio Romiti, autore del programma, di recarsi a casa sua con una telecamera. Nel filmato Nadia parla dalla cucina di casa sua con un bel sorriso stampato in viso e capelli sbarazzini. La si sente raccontare di come sono stati gli ultimi mesi ed esprimere la voglia di incontrare tutte le persone che hanno lasciato il segno durante il 2018 e che le sono stati accanto nei momenti più difficili. Ad intervistarla due inviati de Le Iene ai quali lei spiega che ha deciso di realizzare questo video perché durante l’ultimo anno è cambiata molto. “Non è il quanto vivi, ma come vivi – dice Nadia – Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”.

Alessia Marcuzzi e il toccante messaggio dedicato a Nadia Toffa

Il video in questione verrà trasmesso domani, 1 Ottobre, in occasione della prima puntata de Le Iene condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la partecipazione della Gialappa’s band. Ieri la conduttrice romana si è recata nello studio per fare le prove e il pensiero è naturalmente volato verso la sua Nadia. Su social, Alessia ha condiviso una frase ricca di significato che è senza dubbio dedicata alla scomparsa della sua amata collega.