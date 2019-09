By

Alessia Marcuzzi, prove Iene: le parole su Nadia Toffa spezzano il cuore

Giorno mesto per Alessia Marcuzzi che è tornata nello studio de Le Iene in vista della nuova stagione televisiva del programma di Italia Uno (martedì 1 ottobre ci sarà la prima puntata della stagione 2019/2020). E il ricordo non ha potuto che correre là, a quel sorriso candido e tenace che Nadia Toffa ha sempre sfoggiato, sia prima sia dopo quella diagnosi maledetta. La conduttrice romana ha così voluto scrivere un pensiero sui suoi canali social, ricordando quanto pesi l’assenza della giornalista bresciana.

“E c’è un forte rumore di niente”

Il peso dell’assenza di Nadia si è fatto ancor più greve quando Alessia è tornata a mettere piede nello studio de Le Iene. La conduttrice romana, nelle scorse ore, è stata impegnata nelle prove della trasmissione e sui social ha esternato la sua tristezza. “E c’è un forte rumore di niente” ha postato, aggiungendo l’emoticon di un cuore spezzato. Nessuna menzione diretta alla Toffa, ma i suoi fan Instagram hanno impiegato poco tempo per comprendere a chi è stato rivolto il pensiero. E Alessia, a chi le ha detto di capire il suo stato d’animo, ha risposto con dei cuoricini, segno che chi ha visto nel suo messaggio un ricordo alla giornalista prematuramente scomparsa ha colto pienamente nel segno.

“Niente sarà più come prima”. Il messaggio de Le Iene dopo la scomparsa di Nadia Toffa

Nadia Toffa se ne è andata il 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia combattuta contro il cancro. La giovane giornalista è stata un volto simbolo de Le Iene. “Niente sarà più come prima” ha dichiarato il programma di Italia 1 nei giorni successivi alla morte della conduttrice. I funerali si sono tenuti al Duomo di Brescia dove c’è stato un bagno di folla a cui hanno partecipato familiari, amici, colleghi e fan. Nella città della Leonessa sono giunti a migliaia per dare l’ultimo saluto a Nadia.