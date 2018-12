Nadia Toffa in ospedale alla Vigilia, la conduttrice combatte così: la rivelazione

Nadia Toffa in ospedale, le news alla vigilia di Natale

È una Nadia Toffa felice quella che ha scritto gli auguri di Natale ai suoi fan. O meglio determinata e sempre piena di energie. Anche se il posto da cui ha scritto è un ospedale. Ne è passato di tempo dall’annuncio del cancro ma in tutti questi mesi la Toffa non ha mai smesso di essere combattiva cercando di essere un punto di riferimento e di supporto per chi sta vivendo questo periodo così difficile. “Alla Vigilia di Natale – queste le parole di Nadia su Instagram – sono in ospedale a fare la chemioterapia. Ringrazio i medici e gli infermieri che nel giorno più speciale e familiare dell’anno sono qui per noi malati”.

Nadia Toffa ultime notizie, il cancro non la ferma: l’eleganza per combattere la malattia

Un post che non finisce così e che anzi continua nel migliore dei modi perché nonostante tutto (e tutti, viste le critiche) Nadia non ha perso la luce negli occhi e quell’accenno di sorriso dimostra tanta forza. “Buon Natale amici – così continua la Toffa –. Vi voglio bene […] E comunque stamattina sono arrivata vestita elegante perché oggi è comunque un giorno speciale e va celebrato al meglio […] buon Natale di cuore”. Un post emozionante dunque che si aggiunge a quello scritto qualche giorno fa e che come sempre ha stupito i fan. È un post che peraltro viene pubblicato in un periodo molto particolare.

Nadia Toffa news cancro: la conduttrice è invincibile

Recentemente infatti abbiamo tutti appreso del tumore al cervello di Francesco Chiofalo di Temptation Island, e quindi post come questo, in quanto scritti da una persona che sta vivendo la malattia, sono tutt’altro che superflui. Non ci resta che augurare a Nadia che questo Natale sia il più autentico e bello della sua vita! Siamo sicuri che in qualche modo riuscirà a trovare un motivo per sorridere.