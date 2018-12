Nadia Toffa ultime notizie, messaggio commuove: “Ce la sto mettendo tutta, grazie”

Ultime notizie Nadia Toffa, la malattia e la forza di combattere

Le ultime notizie su Nadia Toffa vengono direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram e sono tutt’altro che negative. La Iena e conduttrice infatti ha scritto un messaggio che pur essendo commovente mette comunque in evidenza che le cose stanno andando per il meglio e che sta dando il massimo per vincere il cancro. Nonostante le polemiche che l’hanno coinvolta, alcune sterili altre un po’ meno, Nadia è senz’altro un punto di riferimento per tutti coloro che stanno affrontando questa brutta malattia ed è bellissimo che stia dimostrando di avere la forza per andare avanti. “Buongiorno amici – ha così esordito su Instagram –! Ridere fa bene al cuore e all’anima. Il sorriso è una cura speciale. La mia risata è forte e passionale…”. E ovviamente non è finita qui.

Nadia Toffa cancro, su Instagram il messaggio che commuove: “Amo la vita”

Nadia infatti oltre al suo bel viso con il suo taglio cortissimo ha voluto scrivere un messaggio di ringraziamento chiaro per tutti coloro che continuano a seguirla e a sostenerla: “È perché voglio dichiarare a gran voce – queste le sue parole – che amo la vita. Ce la sto mettendo tutta ragazzi e grazie al vostro affetto tutto risulta più facile. Siete unici davvero. Mi fate sorridere anche gli occhi, non solo i denti! Vi abbraccio uno ad uno con tutto il calore che ho. E per voi è inesauribile. Grazie di esserci sempre”. Ancor più chiari gli hashtag che ha inserito alla fine del messaggio: #sorridere #sorriso #vivalavita #amolavita #buonagiornata.

Nadia Toffa Instagram: la conduttrice “fiorisce d’inverno” anche grazie ai fan

Non è certo la prima volta che Nadia scrive messaggi simili: l’ultimo che aveva scritto poco prima delle Iene aveva ottenuto anche la reazione di Emma e Alessandra, e pure questo che avete appena letto non è stato da meno. La conduttrice ha una personalità forte e lo sta dimostrando sia con i fatti sia con le parole. E di parole bellissime ce ne sono a quantità nel suo ultimo libro, Fiorire d’inverno, che vi consigliamo di acquistare se volete scoprire tutto sulla sua vita e su come stia fiorendo nonostante la malattia. Vi lasciamo al post che ha pubblicato su Instagram con la speranza che passi il Natale più bello della sua vita: