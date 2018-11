Nadia Toffa fidanzata: le ultime notizie sulla vita privata della Iena che spiazzano

Nadia Toffa è fidanzata? La Iena scrive un post su Instagram che ha spiazzato tutti

Se vi siete mai chiesti se Nadia Toffa è fidanzata, è giunta l’ora di scoprire la verità. A parlare della sua vita privata è stata la Iena stessa! In un periodo in cui molti cercano le ultime notizie sulla salute, Nadia ha voluto sfogarsi sulla sua vita sentimentale su Instagram e lo ha fatto in occasione di un regalo molto speciale per lei. Nella foto infatti si vede una rosa rossa: “Non ho mai voluto rivelare nulla sulla mia vita sentimentale perché sono riservata… Ma vi dó un indizio… Un mio carissimo amico mi ha regalato questo. Si chiama single ed è un vaso che anziché accogliere un mazzo di fiori ne porta uno solo”, ha scritto nella didascalia. Da queste prime parole sembrerebbe di capire che non ci sia un fidanzato nella vita privata di Nadia, ma il post non è mica terminato!

Nadia Toffa vita privata: la Iena è fidanzata?

Proseguendo nella lettura, infatti, si scopre che Nadia ha ammesso di essere innamorata: “Mi sento single pur essendo innamorata, essere single è bello perché puoi scegliere tutte le sere con chi uscire… Amici o innamorato, per scegliersi ogni sera, come fosse la prima”. E non solo, poi ha parlato di un uomo nella sua vita, e questo ha sorpreso molto visto che nelle frasi precedenti ha lasciato intendere di essere single: “Provo tanto amore, sono innamoratissima e mi piace essere libera di scegliere il mio uomo ogni giorno, pur avendo ovviamente alternative come tutti, lui compreso”. La Iena tiene molto ai suoi fan e per questo non manca di dare aggiornamenti costanti sulla sua salute, ma le sue confessioni sull’essere fidanzata hanno gettato tutti in confusione oggi!

Nadia Toffa ha un fidanzato: la Iena fa chiarezza

La Toffa fa spesso discutere per ciò che posta su Insagram, ma non è questo il caso. Oggi infatti ha fatto chiarezza, terminando il suo lungo racconto sull’amore pubblicato su Instagram: “Ogni giorno ho la certezza assoluta di essere stata scelta e voluta. Ognuno ha casa propria… e ci si vede quando davvero si ha desiderio di stare assieme e condividere, non perché non si ha un’alternativa. Ed entrambi la pensiamo così”. A questo punto sembra essere effettivamente chiaro che Nadia Toffa sia fidanzata e troviamo conferma anche nei commenti. A chi ha frainteso le sue parole e ha iniziato quindi a ipotizzare che la Iena non fosse convinta di chi ha accanto, lei ha risposto: “Io ho un uomo solo e sono fedelissima”. Il discorso di Nadia sull’essere single allora potrebbe essere interpretato così: ha un fidanzato, è innamorata, ma non c’è convivenza né matrimonio in vista. Vivono il rapporto di coppia senza costrizioni di alcun tipo, ma scegliendosi ogni giorno per amore.