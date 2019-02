Nadia Toffa debutta nella musica e incide una canzone: pronta per Sanremo?

Nadia Toffa incide una canzone scritta da lei: “Diamante Briciola”

Nadia Toffa è sempre molto chiacchierata. Da quando ha deciso di fare coming out sulla sua personale battaglia contro il cancro, il gossip italiano non fa altro che parlare del suo stato di salute. Lei stessa tiene aggiornati i suoi sempre più numerosi fan sulle terapie e sulle sue condizioni, ma questa volta ha sorpreso tutti con un post su instagram che con la sua malattia non c’entra assolutamente nulla. Infatti la conduttrice de Le Iene ha pubblicato un video su mentre canta. Non si tratta di una canzone qualsiasi, ma di instagram un brano scritto proprio da lei e intitolato Diamante Briciola. Un titolo davvero particolare e fuori dal comune per una canzone che Nadia sembra sentire davvero tanto. La sua interpretazione è gioviale e carica ed il brano sembra essere piaciuto molto ai suoi followers, che hanno lasciato tantissimi commenti entusiasti.

Nadia Toffa debutta nel mondo della musica e pubblica l’anteprima del suo brano su Instagram

“Amici cari. Ho scritto una canzone che si intitola DIAMANTE BRICIOLA e ho deciso di interpretarla io. Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me”, questo il messaggio di Nadia Toffa sul suo profilo instragam ufficiale per comunicare agli amici e agli ammiratori che ha deciso di incidere una canzone scritta da lei. Il post dell’amatissima conduttrice fa subito il pienone di cuoricini e in tanti commentano entusiasti per la sorpresa, e c’è anche chi le chiede se il suo debutto nel mondo della musica potrebbe portare a Sanremo. “Sei pronta per Sanremo?”. “Nooo”, risponde lei simpatica come sempre. La canzone sembra piacere così tanto che la Toffa ha deciso di pubblicare altre “pillole” della sua Diamante Briciola.

Diamante Briciola: la canzone scritta da Nadia Toffa

“E rimase in silenzio, come un’emozione, con le lacrime agli occhi, pieni di sorrisi. Parleremo senza parole, vivremo per davvero. Stringila forte, non farla andare via, anche se non sarai mia, è un diamante briciola”, una delle strofe del brano Diamante Briciola che Nadia Toffa ha deciso di far ascoltare in anteprima sui social. La canzone sembra stia piacendo moltissimo e in tanti si sorprendono della sua bella voce. Ovviamente le critiche non possono mancare e così un utente commenta: “A me non piace, sembra la sigla di un cartone animato”. Giudizi a parte, mentre canta la Toffa sembra felicissima e in ottima forma.“Sprizzi voglia di vivere ed energia da tutti i pori”, commenta un altro utente su Instagram.