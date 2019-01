Nadia Toffa torna in TV e dopo la puntata scrive: “Non significa essere guarita”

By

Nadia Toffa torna a Le Iene in forma smagliante ma sui social scrive: “Non significa essere guarita”

Nadia Toffa è probabilmente uno dei personaggi più amati della TV. Quando si è saputo della sua malattia e della sua battaglia contro il cancro tantissime sono state le persone che le hanno palesato il loro affetto e la loro solidarietà. Vederla tornare a Le Iene, dunque, ieri sera ha riempito il cuore di gioia a molti. Quella ad essere più felice di tutti, però, è stata lei in persona. E sui social, stamattina, ha voluto condividere questa sua nuova e grande conquista. Nadia Toffa sta bene, i capelli le sono ricresciuti e anche se oggi non è ancora del tutto guarita, il messaggio che vuole mandare è sempre lo stesso. “Tornare coi miei capelli non significa essere guarita (MAGARI), ma è un bel segnale” ha scritto su Instagram pochi minuti fa “Un ritorno alla normalità”.

Nadia Toffa felice del suo ritorno a Le Iene, il messaggio ai fan dopo la puntata: “Che gioia!”

“Che serata ieri! Che gioia essere in studio e quanta voglia di gridare avevo” ha esordito Nadia Toffa stamattina su Instagram “Pazza di voi e dell’energia che si crea quando vi urlo nelle telecamere”. La giornalista, sempre riferendosi al suo ritorno a Le Iene, ha poi aggiunto: “Tornare coi miei capelli non significa essere guarita (MAGARI), ma è un bel segnale: un ritorno alla normalità. Guardarmi allo specchio e vedermi come mi sono sempre vista. Una magia vera e propria. Viva la vita e buona giornata. Grazie”. Le parole di Nadia, ancora una volta, sono ricche di speranza, gratitudine e determinazione.

Nadia Toffa presa di mira sui social: la dura replica della Iena a chi le ha augurato la morte sul web

I messaggi di stima e supporto inviati a Nadia Toffa nell’ultimo anno, come già detto, sono stati innumerevoli. La Iena, purtroppo, recentemente su Twitter si è ritrovata a far fronte a dei commenti davvero sgradevoli. Agli utenti che l’hanno insultata (e che le hanno addirittura augurato la morte) Nadia però ha deciso di rispondere col pugno duro, procedendo per vie legali e presentando delle denunce volte a colpire gli autori degli ignobili post.