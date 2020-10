Nadia e Antonio dopo Temptation Island: le parole inaspettate su Stefano

Dopo Temptation Island, Nadia e Antonio non hanno più intenzione di scappare dai loro problemi di coppia. A rivelarlo è sono proprio loro, in una doppia intervista su Uomini e Donne Magazine. Entrambi sembrano pronti a dare una svolta al loro rapporto. Non solo, riconoscono le loro responsabilità per la crisi vissuta nell’ultimo periodo. In particolare, dopo il falò di confronto anticipato, hanno compreso che ci deve essere più dialogo. All’interno del villaggio delle fidanzate, Nadia è riuscita a rendersi conto di quali fossero le sue colpe e le mancanze all’interno della coppia. Stesso discorso lo fa anche Antonio. La differenza d’età li ha portati spesso a discutere, in quanto hanno due modi di pensare diversi. Ma questo non rappresenta per loro un ostacolo, anzi. E mentre per la 22enne il momento più difficile è stato quello legato al primo video nel pinnettu, per il 32enne l’intero percorso è stato abbastanza complicato. Ed ecco che sia Nadia che Antonio parlano del tentatore Stefano Quartullo. Nel villaggio delle fidanzate, la Chahar ha legato tantissimo con il single, tanto che in molti hanno pensato che tra loro ci fosse un interesse reale e reciproco.

Nadia e Antonio dopo Temptation Island: lei smonta il rapporto con il tentatore Stefano, lui lancia un’accusa

Dopo il falò di confronto, Nadia e Antonio vogliono dare una vera e propria svolta alla loro relazione. Oggi la 22enne ammette che il tentatore Stefano era diverso da tutti gli altri partecipanti, lo trovava molto simile a lei. Il loro rapporto, secondo quanto dichiara la ragazza ora, “era basato solo sul divertimento”. Nadia poi continua: “Non c’era alcuna complicità mentale: non mi ha mai aiutato a capire quali potessero essere le mie mancanza nella relazione con Antonio”. La Chahar prosegue con il suo punto di vista, rivelando di averlo scelto come suo compagno di viaggio solo perché è stato capace di darle la leggerezza di cui aveva bisogno per affrontare questa esperienza. Dall’altra parte, Antonio ha compreso le parole di Nadia, tanto che è convinto del fatto che tra loro ci fosse un rapporto di amicizia. Ma su Stefano dichiara: “Lui ci marciava molto sù, ma non c’era che da aspettarselo!”.

Temptation Island, Nadia e Antonio dopo il falò di confronto pronti a risolvere i loro problemi

Parole inaspettate quelle di Nadia, che sembrava realmente coinvolta dal tentatore Stefano. In effetti, tra loro nel programma è nato un rapporto molto forte. Nonostante tutto, dopo il falò di confronto, la coppia si è fatta molte promesse. Antonio vuole appunto vedere se verranno mantenute, ma sicuramente questa esperienza deve rappresentare per loro un punto di ripartenza positivo. Se non dovessero riuscire a superare i loro problemi, Antonio è certo che ognuno andrà per la sua strada. Nel frattempo, anche Serena e Davide stanno cercando di ritrovare il loro equilibrio!