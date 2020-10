Myriam, confessione sul GF inattesa: “Siamo vittime”, la strategia di Zorzi

Dopo la puntata al Grande Fratello Vip arriva una confessione inaspettata di Myriam Catania. La gieffina parla in giardino con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando delle dinamiche che si sono create ultimamente nel reality. L’attenzione sembra ormai essersi focalizzata su un unico argomento, quello riguardante Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Nel corso di ogni puntata esce fuori una novità riguardante il passato dei due attori. Zorzi, però, si dice parecchio annoiato da questa situazione. L’influencer ha intenzione di stravolgere le dinamiche della Casa, organizzando una nuova strategia. Attraverso gli altri concorrenti, Zorzi è pronto a impostare interessanti situazioni. Myriam, però, consiglia al coinquilino di non essere cattivo. La Catania non può partecipare a qualcosa che non fa parte dei suoi valori. Mentre si mettono d’accordo – sembra proprio che si siano dimenticati di avere i microfoni e di essere osservati dalle telecamere – Myriam ammette che non è così facile creare delle dinamiche. In ogni caso, consiglia all’influencer di meditare sulla cosa. Dopo di che, fa presente che è importante far vedere ciò che si è davvero.

Myriam Catania, la confessione nella notte sul GF che lascia senza parole: intanto, Tommaso Zorzi pensa alla strategia

A detta della Orlando, invece, non c’è bisogno di organizzare nulla, in quanto convinta che sia Myriam che Tommaso abbiano già dimostrato chi sono davvero. I due, a questo punto, dichiarano in coro: “Si può fare di più”. Ed ecco che, proprio a questo punto, la conversazione diventa ancora più interessante. Scendendo nel dettaglio, Myriam fa una confessione sul Grande Fratello Vip che lascia un po’ senza parole. Tenendo sempre poco conto della presenza di telecamere e microfoni, la Catania dichiara: “Così siamo vittime”. L’attrice continua il suo racconto, rivelando di aver dichiarato in confessionale di sentirsi come un burattino. A questa sua affermazione, gli autori le avrebbero risposto: “Tu sei un burattino”. Questo è ciò che racconta questa notte Myriam a Tommaso e Stefania! Intanto, Tommaso pensa alla sua strategia: “Bisogna usare i personaggi come fossero strumenti”.

Myriam Catania si sente un burattino, poi svela la risposta spiazzante del Grande Fratello Vip

Stefania chiede subito di fare una precisazione a Myriam: nelle mani degli altri concorrenti si sente un burattino? A questo punto, l’attrice precisa: “Nelle mani del Grande Fratello”. Non solo, la gieffina ribadisce la risposta degli autori alla sua lamentela. Dalle parole della concorrente si intuisce che non ha intenzione di essere il burattino di nessuno. Attualmente Myriam si trova al televoto insieme a Maria Teresa Ruta e a Stefania! Più volte, l’attrice ha espresso il desiderio di tornare a casa, dal compagno e dal figlio.