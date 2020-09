Myriam Catania crolla tra le braccia di Stefania Orlando: rischio abbandono

Myriam Catania continua a essere inquieta all’interno delle mura della Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa serata, l’attrice è crollata dal punto di vista emotivo, rinnovando la propria volontà di andarsene anzitempo dal Grande Fratello Vip 5. A raccogliere il suo sfogo e a placarla è stata l’amica Stefania Orlando. Tutto ha avuto inizio quando Maria Teresa Ruta in cucina ha cominciato a preparare le frittelle da offrire ai ragazzi per la colazione del giorno successivo. Senza preavviso si è palesata in zona Myriam, prorompendo in un: “Voglio andare a casa”. Sono seguite molte lacrime e la richiesta agli altri compagni di viaggio di nominarla. Anche nei giorni scorsi l’interprete ha reso noto di essere attanagliata dalla nostalgia per la famiglia e dal senso di colpa per essere entrata nello show.

Grande Fratello Vip, crollo emotivo per Myriam Catania

“Voglio andare via, mi dovete nominare tutti!”. Così l’attrice. Immediata la reazione di Stefania che si trovava a pochi metri. Myriam, però, tra le lacrime ha continuato a dire di non resistere più e di essere sul punto di lasciare il programma di Canale 5. La Orlando ha provato ad acquietarla cercando di capire il motivo del suo malessere. “Voglio andare da Jacques. Ho capito un sacco di cose, dovevo allontanarmi dalla mia realtà”, ha ribadito sempre singhiozzante in riferimento al figlio, il piccolo Jacques (3 anni), nato dalla relazione con il produttore francese Quentin Kammermann a cui Myriam è legata sentimentalmente dal 2016. “Guarda che poi ti penti, è un peccato, sei più tu che hai bisogno di loro”, ha replicato l’ex I Fatti Vostri con fare materno e comprensivo.

Myriam Catania e Stefania Orlando si sciolgono in un caloroso abbraccio al GF Vip

Nonostante Stefania abbia provato a consolare, Myriam ha continuato a tormentarsi affermando che “non c’è niente da fare” e che ha “fatto una cosa” per se stessa “ma ora basta”. La 40enne romana ha sostenuto di essere stata egoista nel lasciare il figlio per entrare al Grande Fratello Vip. Non della stessa opinione Stefania che le ha consigliato di prendersi del tempo per pensare e riflettere. “Pensavo mi appoggiassi”, la replica di Catania, a cui la Orlando ha ribadito che, secondo lei, non è ancora arrivato il momento per abbandonare il gioco. Alla fine le due donne si sono sciolte in un abbraccio. “Odio mollare”, ha concluso l’attrice. Resta da capire se riuscirà nei prossimi giorni a superare la crisi oppure no.