Gf Vip, Myriam Catania già in crisi: “Non ce la fa”, nuovo abbandono?

Myriam Catania è già in crisi al Grande Fratello Vip 5. L’attrice è entrata nella Casa ieri sera, insieme ad altri otto concorrenti e il Gf Vip è finalmente davvero iniziato. I concorrenti che erano già nella Casa da lunedì sono un po’ spaesati e confusi perché si sono ritrovati a essere da dieci a venti persone. I nuovi invece stanno affrontando i primi problemi non solo di convivenza, ma di reclusione a Cinecittà quindi un po’ per tutti è come se fosse il primo giorno. Myriam ha affrontato già i suoi primi ostacoli. Dopo un inizio festoso e allegro ha vissuto un vero crollo. Dopo la puntata infatti ha chiacchierato tranquillamente con tutti i concorrenti, aveva tante idee per trascorrere le prossime settimane nella Casa e sembrava energica e carica per questa avventura. Ma quando è rimasta sola in giardino ha pianto sotto la coperta.

Myriam Catania piange al Grande Fratello Vip per il figlio: cosa è successo nel suo primo giorno nella Casa

Anche la prima mattina al Gf Vip 5 è sembrata scorrere tranquillamente, poi però a pranzo ha avuto un crollo. Erano tutti seduti intorno al tavolo e Myriam ha spiegato che avere altri concorrenti intorno la aiutano a metabolizzare dove si trova. Sente che le persone intorno a lei sono sulla sua stessa barca e questo le dà coraggio per andare avanti. Quando invece si ritrova sola il pensiero corre al figlio e al tempo che manca alla fine del reality, che potrebbe essere lungo nel caso in cui non venisse eliminata nelle prime settimane. E spiegando il suo stato d’animo è scoppiata in lacrime, specialmente per la mancanza del figlio. Tutti sono corsi da lei ad abbracciarla e consolarla, poi in disparte Matilde Brandi le ha dato forza per non mollare. Myriam ha spiegato che suo figlio è piccolo, ha tre anni, e che sta con il papà in questo momento. Così Matilde le ha detto che comunque il bimbo sta bene perché è appunto con suo padre.

Gf Vip 5, Myriam abbandona? Matilde Brandi: “Lei non ce la fa”

Dopo mezza giornata quindi Myriam è subito crollata pensando al figlio. Ha passato un po’ di tempo in confessionale, durante il quale qualcuno ha chiesto a Matilde cosa fosse successo all’attrice. La Brandi sembra sicura di una cosa: “Lei non ce la fa”, ha detto agli altri. Uscita dal confessionale, Myriam ha spiegato che è solo il primo giorno e si calmerà, perché è molto emotiva. Inoltre sa che il figlio sta bene con il padre, ma è consapevole anche del fatto che i bambini pur stando benissimo con il papà cercano sempre la mamma. Riuscirà a superare questi primi momenti di crisi oppure assisteremo a un altro abbandono, dopo Flavia Vento (che però vuole rientrare)?