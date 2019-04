Mya Lecia Naylor muore a 16 anni: attrice di Millie Inbetween

Mya Lecia Naylor, muore a 16 anni l’attrice britannica

È morta alla giovane età di 16 anni, Mya-Lecia Naylor. Attrice di Almost Never e Millie Inbetween, è venuta a mancare il 7 aprile. La notizia è stata diffusa solo oggi 18 aprile 2019. La sua morte ha colpito tutti, soprattutto i suoi fan, che non avevano più notizie di lei da ormai diversi giorni. Un decesso ancora da spiegare chiaramente, visto che al momento è avvolto dal mistero. La giovane protagonista di programmi per bambini era riuscita a conquistare, con la sua solarità e simpatia, tanti telespettatori brittanici che adesso piangono la sua scomparsa.

Il comunicato sulla morte di Mya Lecia Neyor

Il Messaggero.it ha riportato le parole degli agenti: “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che domenica 7 aprile, Mya-Lecia Naylor, molto tristemente, è morta. Mya-Lecia aveva un enorme talento e una grande ruolo in A & J. Ci mancherà moltissimo. Il nostro amore e i nostri pensieri sono con tutta la famiglia e gli amici in questo momento difficile”.

Il triste annuncio sull’attrice

Alice Webb – direttrice della BBC Children’s – ha fatto sapere: “Sono sconvolta e terribilmente triste. Ha brillato così vividamente sui nostri schermi, sia in Millie Inbetween che in Almost Never, ed è impensabile che non faccia parte del nostro futuro. Un vero modello per tutti i giovani”. L’attrice è nata il 6 novembre 2002 ed è stata anche protagonista di Absolutely Fabulous e di film come Wachowski e Tykwer.