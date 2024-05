Fedez sta male? Parla lui: “ho avuto qualche problema ma…”

Stando alle ultime notizie trapelate sembrava che le condizioni di salute di Fedez non fossero delle migliori. Addirittura qualcuno aveva annunciato che il rapper stesse molto male e che la situazione fosse grave. Dopo che la sua ospitata in Da Vicino Nessuno è Normale di Alessandro Cattelan era saltata, i rumors in questione sembrano avere fondamento. Ora il diretto interessato rompe il silenzio e svela veramente come stanno le cose.

Effettivamente, ora come ora, appare chiaro che la mancata presenza di Fedez nel nuovo programma di Cattelan sia proprio dovuta alla sua salute. Come annunciato sempre oggi direttamente dal suo staff infatti, il rapper non sarebbe nelle condizioni fisiche tali da affrontare eventi pubblici. Sempre nella stessa nota però, veniva reso chiaro che non c’era stato alcun ricovero.

Nonostante questo, molti fans dell’artista si sono mostrati preoccupati sui social e sono impazzate le notizie che vedono complicanze nelle condizioni di salute di Fedez. Per mettere in chiaro la situazione allora, il rapper ha deciso di pubblicare una storia Instagram in cui spiega la realtà dei fatti:

Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita.

I problemi di salute di Fedez

Tramite l’Ansa, questa mattina, era stato annunciato proprio che le condizioni di salute di Fedez si erano aggravate. Subito in molti si erano allarmati dopo aver ricevuto questa notizia. Come sappiamo infatti, negli ultimi anni l’ex di Chiara Ferragni ha dovuto affrontare un periodo molto difficile della sua vita, quando gli è stato diagnosticato un cancro al Pancreas.

Pur se, fortunatamente, il tumore era stato preso in tempo, il corpo di Fedez ha sicuramente risentito dell’operazione subita e di tutto ciò che una condizione di salute del genere porta con sé. Poco dopo infatti, il cantante era stato nuovamente ricoverato per un problema allo stomaco.

Proprio a questo proposito, negli scorsi giorni Fabrizio Corona aveva rivelato che Fedez era malato a causa degli stessi problemi allo stomaco che lo avevano interessato in passato. In più, anche il paparazzo aveva confermato che la situazione non era tra le migliori.

Fortunatamente ora, con le parole condivise su Instagram, Fedez ha tranquillizzato i suoi fan rivelando che, pur avendo avuto problemi di salute negli ultimi giorni, la situazione non è affatto grave come viene diffuso su internet. Speriamo allora che il rapper possa presto rimettersi in sesto e, magari, essere ospite da Alessandro Cattelan in uno dei prossimi appuntamenti del programma.