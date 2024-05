Paura per Fedez, lo staff: “Le sue condizioni si sono aggravate”

Fedez è stato male e le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore. A riferirlo, come riporta l’Ansa, è stato lo staff del cantante stesso che però non ha dato informazioni dettagliate su un eventuale ricovero. Nella mattinata odierna, il primo a parlare di un’entrata d’urgenza del rapper al pronto soccorso, è stata la testata di Fabrizio Corona, Dillinger News, che ha affermato che l’ex marito di Chiara Ferragni ha “problemi molto gravi allo stomaco”.

Lunedì 20 maggio, in prima serata su Rai Due, debutta il nuovo show di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale. Per l’esordio del programma era stata annunciata l’ospitata di Fedez. Poi c’è stato il caso relativo al pestaggio del personal trainer romano Cristiano Iovino. L’ospitata è stata cancellata ufficialmente per “motivi di salute” riguardanti l’artista milanese. Una motivazione a cui hanno creduto in pochi, in quanto si è creduto che, proprio alla luce della vicenda di Iovino, in realtà la presenza di Fedez nello show fosse stata cassata per non creare ulteriore scalpore sul caso.

Invece, stando a ciò che sta trapelando nelle ultime ore, Fedez starebbe male sul serio. Dunque non sarebbe una scusa quella dei “motivi di salute” di cui ha parlato la Rai nella nota ufficiale tramite la quale ha informato il pubblico che l’ospitata del rapper è saltata. C’è apprensione anche perché, come è noto, l’artista è reduce da una guarigione da un tumore raro neuroendocrino al pancreas. Affrontò la malattia nel 2022. All’epoca la sua famiglia era unita e Chiara Ferragni era al suo fianco. Oggi invece la coppia non c’è più. Dopo essere stata travolta dal Balocco-gate è scoppiata.

Fedez, un inizio 2024 da montagne russe

L’inizio del 2024 è stato da montagne russe per Fedez. Dopo aver deciso di separarsi dalla moglie, ha iniziato a presenziare a tante serate mondane. Lo si è visto darsi alla pazza gioia a Miami, Los Angeles e a Milano. Poi è finito al centro dell’ingarbugliata e delicata vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino. Ora i problemi di salute.