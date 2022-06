Music Farm, svolta inaspettata: verso il ritorno, c’è anche il conduttore

Music Farm potrebbe tornare, a distanza di sedici anni dall’ultima edizione. Pare che il reality musicale, condotto nella sua prima stagione da Amadeus e poi da Simona Ventura, possa essere riesumato da Tv8. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Giuseppe Candela su Dagospia, che ha inoltre sganciato il nome del probabile volto al timone.

Il programma ha fatto il suo debutto nel 2004 ed è proseguito per tre edizioni, fino al 2006. Finalizzato a dare un rilancio alla carriera di storici artisti, ha visto mettersi in gioco numerose personalità note in ambito musicale: da Loredana Berté a Iva Zanicchi, da Riccardo Fogli a Ivana Spagna, Ivan Cattaneo, Mietta e Scialpi (per citarne alcuni).

Sulla scia del successo di Ora o mai più, condotto dal 2018 al 2019 da Amadeus e nato ricalcando proprio il celebre format degli Anni Duemila, Music Farm sarebbe tornato nuovamente alla ribalta. Se la Rai, però, sembra intenzionata a voler esplorare altre vie, lasciando in panchina il programma, Tv8 avrebbe puntato il format.

Riesumato Music Farm? Tv8 in trattative: Nicola Savino in pole position

La tv satellitare sarebbe ora in trattative per assicurarsi lo show, stando a quanto riportato su Dagospia. Qualora la trattativa dovesse dare luogo a un esito positivo, il nome più probabile alla conduzione sarebbe quello di Nicola Savino, a breve nuovo volto di punta dell’emittente. Di recente, infatti, Pipol Tv ha annunciato che l’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi, una volta archiviata l’esperienza nello studio del game show, lascerà Mediaset.

Per ora, sempre secondo quanto riportato su Dagospia, l’ex Iena avrebbe già nelle sue mani un nuovo game show, che nel canale in chiaro di Sky sarà chiamato a sostituire Guess My Age. Si prospetta un futuro ricco di impegni per Savino, che potrebbe essere coronato dalla conduzione di Music Farm.

Il talent canoro fa parte di quella lista di programmi richiesi a gran voce dal pubblico. Dopo la tanto chiacchierata chiusura dell’Isola dei Famosi, prontamente smentita (almeno per la prossima edizione), c’è chi ha trovato l’occasione per richiedere il ritorno de La Talpa, scomparso dai palinsesti di Mediaset da ormai 14 anni.