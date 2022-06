Isola dei Famosi fuori dai palinsesti Mediaset? Si va verso la fine di un’era

La stagione de L’Isola dei Famosi attualmente in onda dovrebbe essere l’ultima trasmessa su Canale Cinque e, più in generale, sulle reti Mediaset. Secondo quanto appreso da The Pipol Tv, il reality show dei naufraghi non sarà rinnovato per il 2023. Altrimenti detto il Biscione avrebbe deciso di non puntare più sul programma. Laddove la notizia trovasse conferma, ci sarebbe da capire se altre emittenti saranno disposte a farsi avanti per dare un futuro all’Isola.

La Rai o altre piattaforme sarebbero disponibili ad accaparrarsi la trasmissione? Difficile: un ritorno del format sui canali della tv di stato è assai improbabile (da tempo il servizio pubblico ha abbandonato la via dei reality vecchio stile, puntando sulla serialità ed ottenendo ottimi riscontri sul fronte ascolti); improbabile anche che L’Isola possa trovare una collocazione su altri canali visti gli alti costi di produzione.

Dunque, se alla fine Mediaset deciderà davvero di non dare più spazio allo show, è probabile che quella che sta andando in onda sia l’ultimissima edizione de L’Isola dei Famosi. Sempre restando in casa Mediaset, l’unico reality di spicco che rimarrà nel palinsesto 2022/2023 sarà il Grande Fratello Vip timonato da Alfonso Signorini. Infatti anche La Pupa e il Secchione in salsa ‘d’ursiana’ non dovrebbe essere riconfermato.

L’Isola dei Famosi e il problema dell’usura dei format

Il punto cruciale è che i reality show iniziano ad avere un serio problema di “usura”. Il GF Vip, con l’arrivo di Signorini, ha saputo cambiare pelle e rivoluzionarsi, guadagnando “anni di vita”. L’Isola, che ha un format più ingessato, fatica invece a tenere il passo coi tempi e a reinventarsi.

Mediaset, nel frattempo, continua a tentare di guadagnare terreno per quel che riguarda le serie tv, anche se sta trovando parecchi ostacoli. Avendo per anni abituato il proprio pubblico ai reality e a una tipologia di show lontana dalla complessità della fiction, sta faticando tantissimo a spostare i suoi telespettatori verso nuovi prodotti. Discorso differente per la Rai che, avendo iniziato a puntare sulle serie tv prima del Biscione, ora sta raccogliendo succosi frutti.