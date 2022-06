Isola 2022, Iannoni: il naufrago “insopportabile” e le parole su Trono di UeD

Alessandro Iannoni a ruota libera. Dopo aver lasciato L’Isola dei Famosi per dedicarsi allo studio, il figlio di Carmen Di Pietro ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi, parlando dettagliatamente della sua avventura in Honduras. Come al solito il giovane è stato tutto tranne che scontato. Tanti i temi trattati: dal suo rapporto con la madre, al successo inaspettato riscontrato in Italia, passando per l’indiscrezione che lo vorrebbe tronista a Uomini e Donne, fino al naufrago che ha trovato più “antipatico”.

Il ritiro di Alessandro è stato una batosta per il programma. Iannoni è infatti risultato uno tra i concorrenti più amati e seguiti. Insomma è stato uno dei traini dello show. Tuttavia il suo senso di responsabilità lo ha spinto a salutare anzitempo il reality. Sulla scelta di troncare l’esperienza, ha assicurato di non avere rimpianti e che la rifarebbe subito. Capitolo successo: lo studente ha raccontato che pensava che avrebbe potuto piacere al pubblico ma non così tanto.

“Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo. In me potevano vedere un ragazzo un po’ puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo. Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi avrebbero attaccato. Invece no, ho avuto un bel riscontro. Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo è importantissimo. Non sono pentito della scelta. Lì è tutto amplificato, avevo quest’ansia dell’università. Lo sa mamma, lo sa nonna, mi ero prefissato il 23 maggio… perciò sì, la rifarei.

Mamma Carmen è invece rimasta in gioco ed è tutt’ora tra i protagonisti dell’Isola. Per Alessandro una manna dal cielo visto che può godersi parecchi giorni di totale libertà senza che la showgirl lo pressi: “Io un mese senza mamma quando ce lo avrò di nuovo? Nemmeno al telefonino mi può chiamare! Non mi può mandare messaggi, videochiamate, ho un’altra faccia!”. “Magari un mesetto in Honduras me lo sarei fatto, una vacanzina senza di lei perché no?”, ha aggiunto simpaticamente quando gli è stato chiesto se fosse rimasto in gioco laddove la madre avesse deciso di abbandonare.

Alessandro Iannoni: “l’esame di anatomia” e mamma Carmen “gelosa”

La popolarità spesso dà anche una mano a risultare più attraenti. E Alessandro non ha fatto eccezione a siffatta regola non scritta. Infatti, da quando è tornato in Italia, ha notato un aumento considerevole delle spasimanti: “Che ero il preferito di molti l’ho capito dopo, prima non lo sapevo. Per sfortuna di mamma qualche riscontro di ragazze che mi scrivono c’è, ma non ho risposto a nessuna. Mamma stai tranquilla, però prima o poi a qualcuna risponderò, ho 20 anni! Ho un mese di tempo!”.

E sull’Isola? Con chi avrebbe fatto “l’esame di anatomia”? “Domanda scomodissima ma me l’aspettavo. Non so, forse Marialaura, anche se all’inizio era palese che lei, Fabrizia e Mercedesz erano entrate con un obiettivo. Avevo il dubbio dall’inizio e mi era concesso. Arrivi in un reality e dopo due giorni l’interesse verso di me era un po’ eccessivo. Devo dire però che è una bella ma anche una brava ragazza. Mi era piaciuta, mi aveva colpito, caratterialmente era più simile a me. Ho parlato di più con lei rispetto che con Fabrizia e Mercedesz“.

Lo studente è poi tornato a parlare di Carmen, spiegando che l’avventura all’Isola gli ha fatto capire che la madre “è gelosa” di lui. “Lei – ha aggiunto -ha paura che prima o poi me ne vado di casa e di non vedermi più, come sei lei dovesse essere la donna della mia vita. Ma ho 20 anni fatemi divertire, dai su!”.

Isola dei Famosi, niente partecipazione in studio per Alessandro e Clemente Russo “l’antipatico”

Iannoni, assieme agli altri concorrenti che hanno scelto di non prolungare il contratto, non è presente nello studio del reality durante la diretta in prime time su Canale Cinque. C’è la speranza di vederlo nel programma oppure no?

“Bella domanda! Allora ragazzi, magari! A me farebbe molto piacere, solo che adesso, per regolamento, non avendo prolungato il contratto, purtroppo non posso fare parte dello studio. Mi farebbe veramente tanto piacere sia per sostenere mamma che per vedere lo studio”.

In Honduras ha legato molto con Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi. Chi invece non ha proprio sopportato è stato Clemente Russo:

“Sono buono ma ho una testa pensante, ci stavano dei concorrenti che senza stavo meglio. A me non piace la personalità che ti sovrasta. C’erano dei concorrenti che a me proprio non andavano giù. Ho avuto modo di dirlo anche sull’Isola. Vi ricordate quella sfuriata fra me e mamma contro Clemente e Laura? Con Clemente ci siamo punzecchiati dall’inizio, lui è uno dei concorrenti che più mi stava antipatico, non mi trovavo bene.

Alessandro Iannoni a Uomini e Donne?

La tv per Alessandro è stata una sorpresa, piacevole. Non è escluso che in futuro, laddove si dovessero presentare proposte allettanti, non possa accettare di tornare sul piccolo schermo. “A me il mondo dello spettacolo, della televisione è sempre piaciuto, ho l’esempio di mamma a casa. Però devo dire che ora la priorità è l’università“, ha evidenziato. Quindi ha aggiunto: “A me, dato che piace così tanto, se si presentasse un’esperienza tipo l’Isola dei Famosi potrei accettare. Quando mi hanno proposto l’Isola ho accettato dopo 2/3 giorni tempo di organizzarmi con l’università. Questo mondo mi piace, quindi, se posso sia studiare che fare queste esperienze, io accetterei.

A proposito di tv. I fan di Uomini e Donne lo vedrebbero bene sul Trono. E infatti, in questi giorni, sono cominciate a circolare suggestioni in merito a un suo eventuale arruolamento da parte di Maria De Filippi. Cosa ne pensa Iannoni?