Isola dei Famosi, Luca e Marialaura si piacciono: confessioni notturne

Notti di confessioni all’Isola dei Famosi 2022! Alcuni concorrenti hanno giocato al gioco della verità: erano presenti Marialaura, Edoardo, Mercedesz, Estefania e Luca. Dato che avrebbero solo parlato di verità, proprio la De Vitis ha proposto di non usare nessuna bottiglia, o oggetti simili, e di fare direttamente a turno. A dare inizio alle danze è stata proprio lei, che si è rivolta a Luca Daffrè facendogli una domanda ben precisa: quale ragazza preferisci qui sull’Isola? Forse una domanda ben mirata? D’altronde è da qualche puntata che dallo studio durante le puntate si gioca sulla possibile simpatia tra Marialaura De Vitis e Luca Daffrè. In effetti qualcosa pare esserci, e da entrambe le parti stavolta.

A domanda diretta, Luca ha fatto un sorriso e poi ha risposto. Quando è arrivato sull’Isola dei Famosi e basandosi solo sull’estetica gli piaceva un po’ Estefania. “Poi conoscendovi.. No, esatto: Marialaura. Conoscendovi sì, come persona. Te l’ho detto all’inizio”, ha aggiunto tra le risatine di Mercedesz. Luca ha aggiunto che inizialmente non aveva una buona opinione di Marialaura perché non gli è tanto piaciuto il giochetto che ha fatto con Alessandro Iannoni. Il motivo? Non le credeva, per lui si vedeva da lontano che stava fingendo e a lui non piacciono le persone che prendono in giro. “Poi parlandole…”, e si è fermato. Insomma, pare che da parte di Luca Daffrè un interesse ci sarebbe!

La risposta della diretta interessata è arrivata poco dopo. Il gioco è andato avanti tra domande bollenti e altre sulle relazioni passate, per esempio Estefania e Mercedesz hanno detto di aver baciato una donna. Non sono bisessuali, ma è capitato a entrambe di baciare una donna. Quindi ci ha pensato Mercedesz a far sbilanciare Marialaura davanti a Luca, come se ce ne fosse bisogno. Le ha chiesto con quale ragazzo avrebbe una relazione, un rapporto. Marialaura ha confermato la cotta per Luca Daffrè: “Eh, con Luca”.

I due si stuzzicano da giorni. In un altro video diffuso sui canali social dell’Isola 2022 Marialaura e Luca si sono stuzzicati. Lei gli ha detto: “Anche a me piacevi con gli addominali, poi li hai persi. Sei sempre stato bello, anche senza addominali dai”. Daffrè le ha chiesto se è un bello che balla o che non balla, l’ex Pupa ha risposto: “Non so se sai ballare, vogliamo provare?”.