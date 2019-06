Music Farm torna su Canale 5: spunta il nome del primo concorrente

Music Farm torna in tv: Irene Grandi prima concorrente?

Ormai non è più una novità: Music Farm torna in televisione. Il format del fortunato talent-reality show Rai, condotto in passato da Simona Ventura, è stato di recente acquistato da Mediaset. Che ha intenzione di mandare in onda il programma nella prossima stagione televisiva, tra gli ultimi mesi del 2019 e i primi del 2020. Secondo quanto si legge sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 13 giugno, la produzione dello show avrebbe già trovato il suo primo concorrente ufficiale. O forse è meglio dire la sua prima concorrente ufficiale, visto che si tratterebbe di Irene Grandi. Stando a quanto sussurra Alberto Dandolo, la cantante fiorentina sarebbe ad un passo dal firmare il contratto… Sarà vero?

Tutte le altre news sul ritorno di Music Farm in tv

Oltre a cercare il cast giusto per rilanciare Music Farm in tv, in questi giorni Mediaset sta decidendo pure a chi affiancare la conduzione della trasmissione. In pole position ci sono due conduttrici molto apprezzate dai dirigenti dell’azienda: Alessia Marcuzzi e Federica Panicucci. La prima è orfana dell’Isola dei Famosi, che non dovrebbe tornare in onda almeno per un po’, e sta vagliando in questi mesi diverse offerte lavorative. La seconda è confermata a Mattino 5 ma da tempo sogna di tornare in prima serata. Chi la spunterà?

Non mancherà la figura dell’inviato a Music Farm

Non solo la conduttrice: a Music Farm ci sarà anche un inviato. Figura che nelle edizioni passate è stata ricoperta da Rosita Celentano, Ivan Cattaneo e Max Novaresi. Secondo alcuni rumors il prossimo a fare l’inviato sarà Enrico Silvestrin, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip.