Muschio Selvaggio, Luis Sal prende tutto: Fedez fuori, vita stravolta

Luis Sal batte Fedez e si prende tutte le quote del podcast Muschio Selvaggio. The end, si è chiuso così il lungo match giudiziario tra i due ex soci ed ex amici. Nelle scorse ore il Tribunale di Milano ha rigettato definitivamente il reclamo intentato dalla società del rapper, la Doom, nei confronti della società di Sal, assistito dal legale Ferrarini. Dunque l’estremo tentativo dell’ex marito di Chiara Ferragni di rimettere le mani su Muschio Selvaggio è naufragato. Ora il podcast sarà gestito solamente dallo youtuber che già aveva messo con le spalle al muro il cantante che si era ritrovato pochi mesi fa a ingoiare un boccone amaro, vale a dire il provvedimento di sequestro che aveva ordinato il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario.

I giudici del Tribunale hanno reso effettivo un provvedimento unico nel suo genere, tra i primi applicati su suolo italiano. Hanno cioè emesso una sentenza sul funzionamento della clausola statutaria detta della “roulette russa”. In breve, hanno stabilito che la società di Luis Sal ha diritto a rilevare le quote della società di Fedez. La madre di quest’ultimo, la signora Tatiana, è così stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni da amministratrice della società “Muschio Selvaggio”, in favore di Zubaer Adbhuiya Hossain e Lussorio Piras, entrambi Amministratori Delegati dalla società dello youtuber.

Fedez: matrimonio scoppiato, Muschio Selvaggio perso e problemi giudiziari

Fedez, in una manciata di mesi, ha visto la sua vita essere completamente capovolta. Il matrimonio con Chiara Ferragni è andato in frantumi sotto le picconate del cosiddetto Balocco-gate, il suo amato Muschio Selvaggio è passato nelle mani di Luis Sal definitivamente e, dulcis in fundo, c’è ora da capire come andrà a finire l’intricata e delicata vicenda relativa al pestaggio del personal trainer romano Cristiano Iovino. In tale vortice si inserisce anche la vicenda della separazione dall’ex moglie. Nelle scorse ore Fabrizio Corona ha sostenuto che l’influencer cremonese sarebbe pronta a chiedere 40mila euro al mese di alimenti al rapper.

In tutto ciò spicca un modo di comunicare alquanto controverso di Fedez: per il caso Iovino aveva detto di non essere presente al pestaggio, poi è stato sbugiardato dalle immagini delle telecamere. Per quel che riguarda Muschio Selvaggio, quando erano iniziate a trapelare voci su una possibile ‘spallata’ giudiziaria di Sal, aveva bollato il tutto come notizie non credibili. Morale della favola? Iovino lo ha pagato per non farsi querelare, Sal gli ha levato Muschio Selvaggio. A volte sarebbe meglio tacere.