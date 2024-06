Muschio Selvaggio, flop post-Fedez? I numeri parlano chiaro

Che la popolarità di Muschio Selvaggio fosse dovuta in gran parte alla fama di Fedez tutti lo sapevano molto bene, ma quello che quasi nessuno si aspettava era che il noto podcast subisse un vero e proprio tracollo dopo l’abbandono del rapper di Rozzano. In questi anni, da gennaio 2020 a oggi, non si può certo dire che il podcast ne ha abbia viste tante: la fama, la partecipazione al Festival di Sanremo, per finire con la rottura tra i due conduttori e la diatriba per accaparrarsi i diritti del format.

Inizialmente, il podcast era rimasto nelle mani di Fedez che, insieme a Mr. Marra, aveva portato il format a raggiungere vette fino ad allora inesplorate, ma subito dopo la parentesi Fedez, Luis Sal si è ripreso il programma. Peccato però che, come spesso accade in queste situazioni, il pubblico abbia dimostrato di essersi affezionato più ai conduttori che al programma in sé e così, dopo l’addio del rapper, Muschio Selvaggio ha registrato un inatteso flop di visite. Ecco che cosa dicono i numeri.

I numeri di Muschio Selvaggio

Come riportato da Fanpage.it, l’ultima puntata del podcast condotta da Fedez e Luis Sal è andata in onda nel gennaio 2023, esattamente tre anni dopo la puntata pilota. In seguito, dopo il litigio tra i due conduttori, a sostituire Sal e affiancare il rapper di Rozzano era arrivato Mr. Marra. I due furono protagonisti di ben 22 episodi, mentre Louis Sal, da poco tornato al timone del podcast, ne ha registrate appena 9.

A questo punto si può passare ad analizzare i dati: come sottolineato anche da Fanpage.it, per fare un giusto confronto tra le due conduzioni è necessario andare a paragonare gli ultimi 9 episodi di Fedez coni primi di Sal. A quanto si può vedere i risultati sono molto chiari: la media delle visualizzazioni nelle prime 9 puntate di Muschio Selvaggio condotte da Luis Sal arriva a 422.000, mentre quella delle ultime 9 puntate condotte da Fedez e Mr. Marra arriva a registrare quasi il doppio (777.000).

Stessa cosa si può notare andando ad analizzare il numero di likes: nelle prime 9 puntate condotte da Luis la media è 17.807, mentre in quelle capitanate da Fedez si parla di 27.775. Insomma, i numeri non mentono e sembra proprio che l’addio di Fedez al podcast segnerà e abbia già segnato di fatto il declino di quest’ultimo.