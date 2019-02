Motta smentisce matrimonio con Carolina Crescentini: “Io me la sposo tutti i giorni”

Motta a Domenica In smentisce il matrimonio con la fidanzata Carolina Crescentini

Dopo la fine del Festival di Sanremo, Motta ha fatto chiarezza sulla sua vita privata. Da giorni si parla di un matrimonio segreto con Carolina Crescentini, che il cantante avrebbe sposato a New York prima della kermesse musicale più importante in Italia. L’artista ha negato a Domenica In le nozze ma ci ha tenuto a fare una romantica dedica all’attrice. Che, con grande amore, l’ha seguito passo dopo passo nella città dei fiori. “Siamo una bella squadra, il suo supporto per me è importante. Ho sentito di un presunto matrimonio, ci tengo solo a dire che io Carolina la sposo tutti i giorni. È fantastica”, ha dichiarato il giovane, che ha incantato il pubblico con le sue parole semplici e dirette, ma soprattutto cariche d’amore.

Le parole di Carolina Crescentini dopo il Festival di Sanremo

Anche Carolina Crescentini ha voluto dire la sua sull’esperienza al Festival di Sanremo. Dopo la finale dell’evento – che ha visto Motta piazzarsi al 14esimo posto con la canzone Dov’è l’Italia – l’interprete romana ha condiviso su Instagram una romantica dedica per il fidanzato. “È stato bellissimo. Fiera di te. Tanto. Ammazza se hai spaccato!”, ha scritto la Crescentini, che è legata a Motta dal 2017.

Motta ha vinto il premio miglior duetto a Sanremo 2019

Francesco Motta non lascia la città di Sanremo a mani vuote. Il musicista ha vinto il premio per il miglior duetto grazie alla collaborazione con Nada.