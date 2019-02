Motta a Sanremo 2019: le parole d’amore per Carolina Crescentini

Festival di Sanremo 2019: Motta e Carolina Crescentini stanno insieme

Motta non è da solo a Sanremo 2019. Il cantante indie è accompagnato da Carolina Crescentini, che non lo lascia solo neppure un momento. I due – che stanno insieme dal 2017 – sono molto complici e affiatati. E l’artista ha speso dolcissime parole per la sua dolce metà nel corso di un’intervista rilasciata a La Vita in Diretta. “Per me è l’attrice migliore al mondo. Per me è molto importante la sua presenza qui, mi supporta e sopporta”, ha dichiarato Francesco con lo sguardo innamorato. In realtà in Liguria si sussurra che Motta e Carolina siano diventati marito e moglie qualche settimana fa.

Matrimonio segreto tra Carolina Crescentini e Motta

Secondo quanto scrive il settimanale Spy l’attrice e il cantante sarebbero convolati a nozze prima del Festival di Sanremo. Il matrimonio sarebbe stato celebrato in gran segreto a New York. Il gossip è venuto a galla durante le interviste dell’artista per la kermesse musicale condotta da Baglioni: davanti ai giornalisti Motta si è presentato con una fede al dito. Pegno nuziale o solo un vistoso gioiello senza alcuna importanza? Per ora i diretti interessati preferiscono tacere sulla questione: ne parleranno dopo la fine del Festival?

Gli amori passati di Carolina Crescentini: passione musica

Prima di incontrare Motta, Carolina Crescentini ha amato il dj Davide D’Onofrio, il regista di videoclip Marco Salom e il musicista californiano Dave Peter Mellish. “Non vado a cercare i musicisti. È capitato che il mio ex lo fosse. Io sono tutto tranne che standard. Ho incontrato persone che mi hanno fatto innamorare, tutto qui. Sono super emotiva, mi lascio travolgere da casini di qualunque tipo. È divertente il casino. Zero tristezza”, ha chiarito qualche tempo fa la romana.