Carolina Crescentini e Motta si sono sposati in segreto: il gossip

Carolina Crescentini e Motta: matrimonio segreto prima del Festival di Sanremo?

Carolina Crescentini e Motta sarebbero diventati marito e moglie. Secondo quanto scrive il settimanale Spy l’attrice e il cantante sarebbero convolati a nozze prima del Festival di Sanremo. Il matrimonio sarebbe stato celebrato in gran segreto a New York. Il gossip è venuto a galla durante le interviste dell’artista per la kermesse musicale condotta da Baglioni: davanti ai giornalisti Motta si è presentato con una fede al dito. Pegno nuziale o solo un vistoso gioiello senza alcuna importanza? Per il momento i diretti interessati tacciono sulla questione: Francesco – questo il vero nome di Motta – è al suo primo Sanremo e non vuole sfigurare.

Carolina Crescentini: al Festival di Sanremo con Motta

Carolina Crescentini ha accompagnato Motta al Festival di Sanremo. I due sono apparsi fin da subito raggianti e felici: merito forse del matrimonio segreto? Chissà… Il cantante porta sul palco dell’Ariston la canzone Dov’è l’Italia che, al contrario degli altri cantanti, non anticiperà alcun album in uscita. “I temi di questo brano sono l’amore e la politica. Per entrambi ci vuole la passione e bisogna prendere posizione. Ti amo è una delle frasi più politiche che ci siano”, ha dichiarato il 32enne a Tv Sorrisi e Canzoni.

Carolina Crescentini e Motta: insieme da un paio d’anni

Carolina e Francesco si frequentano da dicembre 2017, da quando sono stati presentati ad una cena tra amici in comune. I due condividono la passione per la musica, per l’arte, per i viaggi e soprattutto per la città di Roma. Qui la Crescentini è nata e cresciuta mentre Motta si è trasferito nella Capitale dopo aver lasciato Pisa.