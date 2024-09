Mosetti, la verità su Niccolò Bettarini: “C’è stato un bacio ma…”

E’ da qualche giorno che Antonella Mosetti è al centro dei gossip a causa di un suo presunto flirt con Niccolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore Stefano Bettarini con cui la stessa ha avuto una storia in passato. Ospite di Monica Setta a “Storie Di Donne Al Bivio” , la showgirl ha voluto chiarire una volta per tutte come stanno le cose tra lei e Bettarini Jr. Scopriamo meglio cosa ha detto a riguardo stando alle anticipazioni circolate sul web della puntata che la vedrà protagonista e che andrà in onda mercoledì sera su Rai 2.

Uno dei gossip delle ultime settimane è stato sicuramente quello che ha visto protagonisti la showgirl Antonella Mosetti ed il figlio dell’ex calciatore Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini. I due sono stati difatti paparazzati insieme, finendo sulla copertina del magazine Diva E Donna. Da allora è impazzato il gossip che tra i due ci potesse essere un flirt. La notizia ha fatto parecchio discutere anche a causa del fatto che in passato Mosetti ha avuto una storia proprio con il padre di Niccolò.

La verità raccontata a Storie Di Donne Al Bivio

Antonella aveva già smentito tutte le voci a riguardo con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, tuttavia ha voluto chiarire una volta per tutte come sono andate le cose tra le e Bettarini Jr. Ospite nella puntata che andrà in onda domani sera su Rai 2 di “Storie Di Donne Al Bivio” la showgirl ha difatti raccontato, stando ad alcune anticipazioni spuntate sul web, qual è il reale rapporto tra lei e Niccolò. Mosetti, come riportato da Leggo, Donna Glamour ed altre testate, avrebbe confermato che effettivamente tra lei ed il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini c’è stato stato un bacio. Tuttavia ha precisato che si è trattato di un semplice bacio sulla guancia, un gesto dettato da affetto e non da altro.

La showgirl avrebbe poi parlato di Niccolò dicendo:

Niccolò è bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe?

Sottolineando tuttavia come il ragazzo abbia l’età di sua figlia e tra di loro, di conseguenza, non potrebbe mai nascere una storia.

E ancora, parlando del gossip che l’ha vista coinvolta, avrebbe dichiarato:

Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip.

Antonella ha poi rivelato di avere il cuore al momento già impegnato.