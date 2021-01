Morte Solange: Otelma lo ricorda a modo suo, col video della lite in tv

Nelle scorse ore si è saputo che Solange, al secolo Paolo Bucinelli, nato a Collesalvetti (Livorno) nel 1952, si è spento. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua casa del paese natale toscano. A dare l’allarme alcuni suoi amici che non riuscivano a contattarlo. I vigili del fuoco hanno cosi fatto irruzione nella dimora trovando il sensitivo morto sul divano. Il Messaggero ha fatto sapere che il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Immediata la reazione di amici e colleghi dello spettacolo, oltreché dei suoi fan, che si sono espressi sui social. A dare l’ultimo saluto a Bucinelli anche il suo ‘nemico’, il Divino Otelma, con il quale ebbe una rumorosa discussione nel 2018 a Domenica In. La lite fu ripresa da tutti i giornali e gli organi di informazione.

“Ciao Solange! Ci mancherai! Eri una spalla amena… C’è di peggio. Ci rivedremo presto e trastulleremo un poco. Ci ricordi il tempo che scorre”. Così il mago Otelma sul suo profilo Instagram a commento del video di Domenica In, quello della lite. Un modo particolare, in stile ‘Divino’, per commemorare il sensitivo scomparso.

Solange e il mago Otelma, la lite a Domenica In

Marco Amleto Belelli, nome all’anagrafe di Otelma, è stato protagonista di una zuffa televisiva tra le più trash e tristi del piccolo schermo italiano. A Domenica, durante la prima stagione del ritorno di Mara Venier nel programma, In ci fu una baruffa con Solange in quanto quest’ultimo, attaccato dal mago, disse che la sua era una missione e che in quanto tale non prendeva un pagamento in denaro. Motivo per cui litigò con Otelma che invece si fa pagare.

Solange, il ricordo del mondo dello spettacolo

Tra i primi a ricordare il sensitivo, Caterina Balivo. La conduttrice lo ebbe ospite a Detto Fatto, programma della fascia pomeridiana della seconda rete Rai o oggi timonato da Bianca Guaccero. “Quanto ci divertimmo quel pomeriggio di 8 anni fa in tv… caro Solange eri sicuramente un sensitivo fuori dagli schemi che sapeva far spettacolo, divertendo, senza mai essere banale. Ci mancherai”, il tweet della moglie di Guido Maria Brera.

Quanto ci divertimmo quel pomeriggio di 8 anni fa in tv… caro #Solange eri sicuramente un sensitivo fuori dagli schemi che sapeva far spettacolo, divertendo, senza mai essere banale.

Ci mancherai ???????? ???? pic.twitter.com/uFMGyYMUCs — Caterina Balivo (@caterinabalivo) January 7, 2021

Anche Vladimir Luxuria ha commemorato il sensitivo con un cinguettio: “Mi mancherai Solange, le tue improvvisazioni poetiche in rima, la stima che nutrivi per me, la tua “Luxi” come mi chiamavi, le previsioni sempre ottimistiche e confortanti, le risate insieme e la follia colorata delle tue chiome e del tuo umorismo R.I.P.”

Mi mancherai #Solange, le tue improvvisazioni poetiche in rima, la stima che nutrivi per me, la tua “Luxi” come mi chiamavi, le previsioni sempre ottimistiche e confortanti, le risate insieme e la follia colorata delle tue chiome e del tuo umorismo R.I.P. ???????? pic.twitter.com/PNDuE5w8bG — vladimir luxuria (@vladiluxuria) January 7, 2021

“Ciao Solange! Allegro amico pazzerello”, il tweet dell’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete.

Tra i primi a dedicare un pensiero a Solange anche il leader della Lega Matteo Salvini: “Molto dispiaciuto alla notizia della scomparsa di Solange, che ricordo con grande simpatia. Un commosso abbraccio di vicinanza ai suoi cari e ai suoi amici”.