Solange è morto: il sensitivo è stato trovato senza vita in casa

È morto Solange, uno dei sensitivi più famosi del piccolo schermo. Vero nome Paolo Bucinelli, era molto noto in Italia per avere presenziato in diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset. Classe 1952, ad aprile avrebbe compiuto 69 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento a Collesalvetti, comune di 16 mila abitanti nella provincia di Livorno. Da tempo gli amici non riuscivano a mettersi in contatto con lui e così sono andati a trovarlo con la speranza di avere notizie.

Arrivati al suo appartamento gli amici hanno telefonato a Solange. Sentendo che il cellulare squillava a vuoto all’interno dell’abitazione sono stati prontamente chiamati i soccorsi e i vigili del fuoco. Solange è stato ritrovato senza vita, accasciato sul divano di casa sua. Come riporta Il Messaggero, Paolo Bucinelli è morto per cause naturali. Da tempo stava lottando con alcuni problemi di salute.

Stando a quanto trapelato lo scorso 3 gennaio Solange si era recato al pronto soccorso a causa di un problema glicemico ma è stato prontamente rispedito a casa. Qui, dove viveva da solo, ha esalato il suo ultimo respiro. Solange è diventato famoso in Italia negli anni Ottanta, partecipando a diversi programmi televisivi. Solo per citarne alcuni: La sai l’ultima?, Buona domenica, Distraction.

Nel curriculum di Solange non sono mancati i reality show: nel 2004 ha fatto parte della prima edizione de La Fattoria, condotta all’epoca da Daria Bignardi. Ha poi recitato in alcuni film, come in Matrimonio alle Bahamas dove ha indossato i panni di se stesso. Nel 2014 ha avuto una breve esperienza ad Agon Channel, la nota emittente televisiva albanese.

Solange ha scritto anche sei libri. E la vita privata? Nel 2001 si è sposato con Veronica, una donna di origini siciliane che non fa parte del mondo dello spettacolo. In seguito ha affermato di avere una relazione con un architetto romano. Nato in Toscana, nonostante la popolarità è rimasto a vivere nel suo paese d’origine, ovvero Collesalvetti.