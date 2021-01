Caterina Balivo, slitta il rientro in tv: parla la conduttrice, la situazione

Il rientro in tv di Caterina Balivo slitta ancora. Per i prossimi mesi sembra che la conduttrice campana non si assumerà alcun impegno relativo al piccolo schermo. Se circa una settimana fa ai propri fan confidava “Prima o poi tornerò”, alimentando le speranze di vederla presto in video, nelle scorse ore, sempre a colloquio con i followers su Instagram, ha dichiarato che per ora non ha intenzione di riprendere con gli studi televisivi. “Per il momento no, è una decisione mia”, ha risposto a un utente che si è augurato di poterla nuovamente seguire in tv.

L’ultimo programma condotto da Caterina è stato Vieni da Me, su Rai Uno. Poi l’addio su cui si sono spesi fiumi di inchiostro. Perché la Rai ha rinunciato alla Balivo? Chi l’ha messa alla porta? Perché Viale Mazzini non le ha affidato un’altra trasmissione? Tutte domande che partivano da un presupposto errato, come ha più volte spiegato la stessa conduttrice. La scelta di una pausa non è dipesa dai dirigenti del servizio pubblico, bensì dalla stessa Caterina che dopo un’attenta riflessione si è fermata.

Dietro alla decisione pare che ci sia stata la volontà della Balivo di spendere maggior tempo con la propria famiglia e di rallentare con i ritmi imposti da un programma in onda quotidianamente (Caterina conosce bene tali ritmi essendo andata in onda per anni durante i giorni feriali con Detto Fatto e poi con il già citato Vieni da Me). Insomma, a 40 anni la conduttrice si è presa del tempo per riflettere e per dare una ulteriore svolta alla propria carriera. Di che genere?

Innanzitutto è bene precisare che, nonostante alcuni sussurri corsi sul web negli ultimi giorni, la Balivo non ha mai dichiarato di aver preso in considerazione l’idea di abbandonare definitivamente la tv. Pare infatti che il discorso non verta su ‘tv si o tv stop per sempre’, bensì sulla scelta di sposare un progetto piuttosto che un altro. Nel concreto? Pare che Caterina, con tranquillità e serenità, stia attendendo l’offerta giusta che riguardi uno show del weekend oppure da prima serata.