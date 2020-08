Caterina Balivo, nuovi retroscena sull’addio a Vieni da Me e progetti futuri

Caterina Balivo, a distanza di due mesi dalla fine di Vieni da Me (programma del pomeriggio di Rai Uno che l’ha vista protagonista quotidianamente per due stagioni), torna a parlare del suo addio alla trasmissione. La conduttrice ha rilasciato una dichiarazione su Instagram rispondendo a una fan. Nella fattispecie ha ribadito che la decisione di mettere in archivio lo show è stata esclusivamente sua e non dell’azienda. La questione era già stata affrontata dalla campana, ma non in modo così deciso e chiaro. Ora arriva un’ulteriore conferma sul fatto che la scelta è stata presa in totale autonomia da lei stessa. “Decisione mia di non esserci”, ha chiosato a chi le ha chiesto notizie relative a Vieni da Me. L’iniziativa intrapresa non è stata delle più facili perché la Balivo ha fatto un salto nel buio senza avere certezza di approdare a una meta sicura.

Caterina Balivo lascia Vieni da Me senza avere un porto sicuro: il coraggio di dire basta

Chi pensava che Caterina avesse lasciato Vieni da Me perché già con un piede in un’altra trasmissione si è dovuto ricredere. D’altra parte la stessa conduttrice aveva dichiarato che la sua scelta non era stata dettata da ‘tattiche’ e accordi preesistenti, bensì dalla volontà di ritagliarsi un po’ di spazio in più per godersi maggiormente la famiglia e per la voglia di immergersi in un nuovo percorso. Parole che sono state confermate anche dai fatti, visto che, durante la presentazione dei palinsesti Rai inerenti all’inizio della stagione televisiva 2020-2021, il suo nome non è apparso legato ad alcun programma. Insomma, il porto sicuro in cui approdare Caterina, quando ha lasciato Vieni da Me, non lo aveva sul serio.

Caterina e il futuro in tv

A Caterina attualmente non è stata affidata alcuna trasmissione, ma ciò non significa che il suo futuro sia lontano dalla Rai. Sono ancora molti i tasselli che il servizio pubblico radio-televisivo deve riempire per arrivare a giugno 2021. Non è un mistero che la Balivo punti a essere protagonista in uno show del weekend oppure a uno spendibile in prima serata. Non resta che attendere… Con la quasi assoluta certezza che non troppo in là ritroveremo la conduttrice campana sul piccolo schermo.