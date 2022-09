Morte padre Emma Marrone: Elisa, struggenti parole durante il live

La notizia della morte improvvisa del papà di Emma Marrone ha sconvolto tutti, fan e persone vicine alla cantante. Emma è stata circondata d’amore e d’affetto sui social in queste ore, e non solo sui social. Ieri sera Elisa ha dedicato un momento al papà di Emma durante un suo concerto. Le due sono molto amiche e molto legate, un legame che è cresciuto quando hanno lavorato insieme nel talent Amici di Maria De Filippi. Sono diventate inseparabili, per questo dedicare un pensiero a papà Rosario deve essere stato quasi inevitabile per Elisa.

Così al coro di messaggi di sostegno di tanti volti Vip, soprattutto legati al mondo di Amici, si è unito anche quello della cantante di Luce. Anche Stefano De Martino ha scritto un commento in ricordo di Rosario Marrone, così come Marco Bocci e Laura Chiatti. Dal mondo di Amici è arrivato il sostegno di Alessandra Amoroso, Elena D’Amario, Antonino Spadaccino e tanti altri.

Ieri sera Elisa ha ricordato il papà di Emma scomparso, dopo aver dedicato anche lei un pensiero sui social appena appresa la notizia. Ieri sera era in concerto a Taormina, presso il Teatro Antico, e ha dedicato l’Hallelujah al papà di Emma. Prima di cantare ha spiegato al pubblico cosa stava per accadere, certa che tutti si sarebbero stretti con lei intorno a Emma in quel momento. Queste le parole di Elisa sul papà di Emma:

“Oggi mi piacerebbe… Lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me… Sto pensando a lei e alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, visto che è amatissima. Un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo. Un mio pensiero per lui e per la famiglia di Emma”

Il video di Elisa che canta per il papà di Emma sta facendo il giro dei social oggi. Un momento che ha commosso tutti i presenti al concerto e che emoziona anche chi si imbatte nel video del suo Hallelujah.

Non sono affatto giorni facili per Emma e la sua famiglia. Lei era molto legata al suo papà, che le ha trasmesso l’amore per la musica. Un lutto simile è sempre difficile da affrontare, inoltre il signor Rosario si è spento a soli 66 anni. L’ondata di affetto che l’ha travolta in queste ore però l’ha spinta a prendere il telefono e ringraziare tutti. Lo ha fatto su Twitter, con queste poche parole seguite da un cuore rosso: “Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”.