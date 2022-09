È morta la mamma di Anna Tatangelo nelle scorse ore, a 67 anni. Un dolore immenso per la cantante, come si può immaginare. La donna, Palmira Vinci, stava lottando contro un male da molto tempo. A riportare la notizia sono stati inizialmente le testate locali. Poco dopo, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha deciso di condividere un post su Instagram per salutare pubblicamente sua mamma. Ha pubblicato una foto che ritrae la madre sorridente seduta a un tavolo con vista mare. Sotto il post non sono tardati ad arrivare i messaggi di diversi personaggi noti.

“È un dolore troppo forte… Ciao mamma”, ha scritto Anna Tatangelo per salutare sua madre. Questo è per lei un triste momento, di grande dolore, e sono tanti i Vip che oggi si stanno stringendo intorno a lei per darle un abbraccio virtuale. Tra questi c’è Luca D’Alessio, conosciuto ormai come LDA. Si tratta del figlio di Gigi D’Alessio, che si è fatto conoscere nella scena musicale attraverso la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Proprio il giovane cantante di Bandana figura tra i commenti d’affetto verso la Tatangelo.

“Condoglianze Anna, ti sono tanto vicino…”, così LDA vuole esprimere il suo dispiacere per la grave perdita. Luca mostra all’ex compagna di suo padre Gigi tutta la sua vicinanza. Intanto, da parte di papà D’Alessio nessun gesto pubblico. Probabilmente, il noto cantante napoletano si sarà esposto in privato con Anna, madre di suo figlio Andrea. Che i due avessero instaurato un buon rapporto nel corso degli anni in cui è stata legata a Gigi si era intuito lo scorso anno. Luca non è l’unico a fare le sue condoglianze alla cantante pubblicamente.

Sono tantissime le persone che stanno cercando di darle forza. Tra questi c’è Mara Venier: “Anna ti sono vicina con tutto l’amore che sai”. Non manca il commento di Elisabetta Gregoraci, che ha perso la mamma molto giovane: “Ti abbraccio forte. Le mamme dovrebbero essere immortali tvb”. Si espone anche Emma Marrone, la quale di recente ha dovuto dire addio al suo papà: “Annina mia ti abbraccio”.

Tra i volti noti della tv e della musica vi sono Nek, Max Brigante, Giusy Ferreri, Chiara Galiazzo, Federica Panicucci, Valeria Graci, Sonia Bruganelli, Costanza Caracciolo e tanti altri. Infine, commenta il doloroso post Verissimo, che ospitato più volte Anna. C’è chi, ovviamente, ha scelto di fare le sue condoglianze alla Tatangelo solo privatamente.