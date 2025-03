Morte Giorgi, Incorvaia rompe il silenzio: “Nessuno ci giudichi”

Circa una settimana fa è morta Eleonora Giorgi, attrice molto amata dal pubblico italiano che lasciato un vuoto incolmabile. La sua esperienza di vita è stata un esempio per tutti così come il suo modo di affrontare la malattia che non è riuscita a sconfiggere. I suoi figli, suo nipote e tutti i suoi cari non l’hanno mai abbandonata, anzi hanno cercato di starle accanto più tempo possibile fino all’ultimo giorno. Tuttavia, la nuora Clizia Incorvaia è finita nel mirino degli haters sui social per essersi mostrata a lavoro e sorridente poco dopo la morte della suocera. La risposta dell’influencer, però, non è tardata ad arrivare.

L’influencer risponde alle provocazioni dei followers

Dopo qualche giorno dal funerale di Eleonora Giorgi, sia Clizia Incorvaia che Paolo Ciavarro sono tornati a lavorare. Il figlio dell’attrice è stato accolto a braccia aperte nello studio di Forum dalla giornalista Barbara Palombelli mentre l’influencer siciliana ha ripreso in mano i suoi progetti nel mondo della moda e dei social.

La scelta presa dalla coppia, però, non è passata inosservata, anzi ha scatenato i followers che non hanno perso occasione di polemizzare sul loro atteggiamento. In particolare, c’è chi non ha potuto fare a meno di scrivere dei messaggi di cattivo gusto alla moglie di Paolo Ciavarro che dopo aver intrapreso la strada del silenzio, ha deciso di rispondere alle provocazioni con una storia su Ig.

L’ex gieffina è scesa nei particolari, spiegando che sia lei che suo marito hanno fatto una promessa a Eleonora Giorgi poco prima della sua morte: vivere in modo positivo, lasciando sempre spazio all’amore. Pertanto, ha chiesto ai followers di non essere giudicata.

Il volere di Eleonora

Nello stesso video pubblicato sui social, Clizia ha riferito di considerarsi una donna indipendente, libera e determinata. Ed è proprio questo che ha fatto affezionare e avvicinare maggiormente lei ad Eleonora Giorgi nel corso degli anni. Fin dal primo incontro, l’attrice e mamma di Paolo Ciavarro ha affermato di stimare la fidanzata del figlio per il suo modo di affrontare la vita ed essere una persona positiva. Dunque, ancora una volta l’influencer porta avanti il volere della suocera con rispetto e umiltà.

Un vuoto incolmabile

Pochi giorni fa Eleonora Giorgi è venuta a mancare e la sua morte ha portato molto dolore nella vita delle persone e in particolare dei suoi cari ma allo stesso tempo tanta positività e forza d’animo. Così l’attrice ha salutato la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che l’hanno sempre amata, sostenuta e supportata nel corso degli anni e negli ultimi mesi. Non si è mai nascosta e la sua storia vuole essere un esempio e un atto di coraggio per tutti coloro che stanno affrontando la stessa malattia.