Paolo Ciavarro torna a Forum: discorso e atteggiamento ‘perfetti’

Paolo Ciavarro, dopo i funerali della madre Eleonora Giorgi, è tornato a Forum nella puntata di venerdì 7 marzo in onda su Canale 5. Ad accoglierlo naturalmente la padrona di casa Barbara Palombelli. Non appena è entrato in studio, la giornalista e conduttrice, stringendo in un abbraccio il giovane, ha ricordato la Giorgi e ha sottolineato come l’attrice e i suoi figli siano stati un esempio “per tutti”. Ciavarro ha ringraziato calorosamente le persone che hanno rivolto un pensiero a sua madre e tutti coloro che le sono stati vicini.

“La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, per me è Paolino. Oggi torna a Forum e sarà con noi”, ha spiegato la Palombelli, con tono affettuoso. “Grazie a te, al pubblico e a tutti quanti, di cuore”, l’eco di Ciavarro, che ha mostrato un sorriso tenero e cordiale. “Veramente grazie a te e Andrea (Rizzoli, ndr). E a Eleonora per l’esempio che avete dato a tutti gli italiani”, ha chiosato la giornalista che ha poi dato il via alla puntata.

Nessuna retorica (tanto disprezzata dal primogenito di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli), nessuna scena strappalacrime, nessun messaggio da tv del dolore. Palombelli e ‘Paolino’, fedeli al loro stile rispettoso, serio e cortese, hanno dimostrato una volta di più come si può affrontare un grave lutto conservando una estrema dignità e senza scadere in patemi pubblici di cui la tv è troppo spesso intrisa.

Le polemiche pretestuose su Barbara Palombelli

Stavolta la Palombelli non è ‘scivolata’ su frasi ‘particolari’ come accaduto pochi giorni prima che Eleonora Giorgi morisse. A onor del vero, non ha fatto e non ha detto nulla di male e parlare di gaffe è stato esagerato. Che cosa è successo di preciso? Qualche giorno prima che l’attrice si spegnesse, la giornalista, evidentemente al corrente che Eleonora versava ormai in condizioni più che critiche, a Forum aveva salutato la stessa Giorgi dicendo “ci sta lasciando”.

Alcuni telespettatori che hanno udito quanto esternato si sono riversati sulle piattaforme social, sostenendo che la conduttrice sia stata fuori luogo e che abbia avuto poco tatto nel pronunciare una simile frase. In realtà le polemiche sono sembrate più che pretestuose visto che era giorni che sia Paolo Ciavarro sia Andrea Rizzoli dicevano senza giri di parole che per la loro madre non ci sarebbe stato scampo a meno che si fosse verificato un “miracolo”.