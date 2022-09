Ci sarebbe stata una telefonata di Re Carlo al figlio Harry per Meghan Markle. Da qualche ora sta girando un retroscena su quanto è avvenuto nelle ultime ore di vita della regina Elisabetta a Balmoral. Ed è stato The Sun a diffondere il retroscena in questione. Meghan stava per mettersi in viaggio verso Balmoral, ma ha cambiato idea. Magari non voleva lasciare solo il marito Harry in un momento di grande dolore, o forse voleva dare il suo addio personalmente alla regina Elisabetta. D’altronde nelle loro interviste dopo aver lasciato la famiglia reale la coppia ha sempre messo in chiaro che la regina si è comportata sempre bene con loro. Nessun attrito con Elisabetta II, dunque.

Tornando all’8 settembre 2022, una fonte vicina ai reali avrebbe rivelato al The Sun che ci sarebbe stato un ordine ben preciso da parte del neo Re Carlo III. Sarebbe stato lui a chiamare suo figlio Harry per informarlo sulle condizioni della nonna, aggiungendo la richiesta di raggiungere la famiglia da solo. “Carlo ha detto in modo chiaro che non era appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così doloroso e triste. Ha detto molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”, ha rivelato la fonte in questione. Carlo avrebbe inoltre fatto notare al secondogenito che anche William ha raggiunto Balmoral da solo, che anche Kate era rimasta a Londra.

Non ci sarebbe trattato di nulla di personale, hanno aggiunto le fonti in questione, ma solo la volontà della famiglia di tenere intimo e privato quel momento. Questo spiegherebbe il cambio di programma in corso dei Sussex. In un primo momento infatti era stato annunciato che entrambi fossero in procinto di mettersi in viaggio verso Balmoral, poi invece che sarebbe partito solo Harry. Anche scoprire che Kate è rimasta a Londra ha convinto Meghan a rimanere in disparte, come la cognata.

A far discutere ancora oggi è altro, però: Harry è arrivato a Balmoral dopo la notizia della morte della nonna. La famiglia reale non lo ha aspettato, insomma. Lui è arrivato verso le 20 in Scozia. Tutto ciò nasconde ancora attriti con Harry e Meghan? Nelle sue prime parole da sovrano, però, Re Carlo ha rivolto parole d’affetto a Harry e Meghan. Ha augurato loro di continuare a costruire la loro vita oltreoceano. Parole che sembravano voler allentare le tensioni, ma che stridono un po’ coi fatti.