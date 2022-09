Il principe Harry è arrivato al capezzale della Regina Elisabetta II dopo gli altri membri della famiglia reale e non è stato aspettato per l’annuncio relativo alla morte della sovrana. Il duca di Sussex è arrivato a Balmoral da solo, quando ormai il mondo era stato informato del decesso di Queen Elizabeth. Tutti presenti invece gli altri parenti stretti della Corona, compreso il nipote William. A rivelare che il marito di Meghan Markle non c’era quando è stato dato il triste annuncio della dipartita è stato Page Six.

Quel che è certo è che Harry è giunto a Balmoral ore dopo rispetto al resto della famiglia. In questi giorni, assieme alla moglie Meghan, si trova in Inghilterra. La coppia aveva in programma per giovedì 8 settembre una serata di beneficenza, ossia la partecipazione alla consegna dei premi dell’associazione WellChild. La presenza del duca è ovviamente stata annullata.

Non chiari i motivi relativi al fatto che la Royal Family non lo abbia atteso prima di annunciare al mondo la morte di Elisabetta. Forse si è deciso di procedere così soltanto per una questione di protocolli, forse per altri motivi. Chissà…

Perché Kate Middleton e Meghan Markle non sono andate a Balmoral

A Balmoral non si sono viste nemmeno le consorti di William ed Harry, ossia Kate Middleton e Meghan Markle. Entrambe sono rimaste a Londra. Non uno sgarro nei confronti della sovrana: semplicemente, nella stanza in cui la Regina ha esalato l’ultimo respiro, sono stati ammessi soltanto i parenti più stretti di sangue.

Con la morte di Queen Elizabeth, Carlo è diventato re. Nelle scorse ore qualcuno ha messo in circolo la voce che avrebbe potuto scegliere come nome Giorgio VII. Invece alla fine ha optato per Carlo III. Il Regno ora ha anche una nuova regina, vale a dire la moglie di Carlo, Camilla. Il principe William è invece diventato ufficialmente l’erede al trono britannico.

Il passaggio è avvenuto in automatico ora che suo padre è re. Secondo in linea di successione adesso è il figlio maggiore di William e Kate, George, 9 anni. Harry, come secondogenito di Carlo, si posiziona al quinto posto nella successione.