Morra: “Ho corteggiato insistentemente Adua. Aresgate? Ecco la verità”

Massimiliano Morra si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nell’intervista a Verissimo in onda su Canale 5 sabato 28 novembre. L’attore napoletano ha parlato a lungo con Silvia Toffanin del suo rapporto con Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò e del putiferio scoppiato in seguito ad alcune dichiarazioni fatte nella Casa sull’Ares film, la casa di produzione che ha lanciato la sua carriera e quella della siciliana. Parole forti che hanno sollevato il caso “Aresgate”, di cui si parla da mesi in tv.

A Verissimo Massimiliano Morra ha ribadito che con Adua Del Vesco non c’è stata alcuna love story. Era tutto costruito a tavolino per promuovere la loro fiction. Morra non ha però nascosto di averci provato davvero con la collega. Un corteggiamento forse troppo intenso che ha infastidito la Del Vesco:

“Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata”

Massimiliano Morra ha poi chiarito la sua situazione con l’Ares Film, casa di produzione oggi fallita che ha lanciato la sua carriera in tv:

“Nessuno mi ha mai obbligato. Il sistema mi ha consigliato di costruire una finta storia per promuovere la fiction in cui ero protagonista. Ero giovane e avevo solo un obiettivo: diventare attore. Non avevo neanche altre relazioni stabili perché non volevo distrarmi dal mio lavoro”

In merito alle confidenze fatte con Adua Del Vesco Massimiliano Morra ha puntualizzato nel salotto di Silvia Toffanin:

“Tante cose sono arrivate in maniera distorta. Devo tutto alla Ares. Sono persone che mi hanno creato dal nulla. Ho reagito così perché da un momento all’altro sono stato allontanato e non ho più lavorato senza conoscere i motivi. Questo mi ha portato a un malessere interiore che mi ha provocato depressione e attacchi di panico”

Massimiliano ha inoltre spiegato di non aver più sentito il produttore Alberto Tarallo e che è molto dispiaciuto della situazione visto che lo considera il suo “papà professionale” insieme a Teo Losito. Morra ha addirittura confidato di sentire molto la mancanza di entrambi.

Massimiliano Morra dopo il Grande Fratello Vip

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, che ha indubbiamente regalato nuova linfa vitale alla sua carriera, Massimiliano Morra è tornato alla vita di tutti i giorni. Alla fidanzata Dalila, con la quale fa coppia fissa da più di due anni, e alla sua famiglia. Al momento non è chiaro se e quando Morra tornerà a recitare. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia l’attore era fermo da tempo.

L’ultima fiction a cui ha lavorato Massimiliano Morra risale al 2016. Era ne Il bello delle donne…alcuni anni dopo, dove indossava i panni del fidanzato di Adua Del Vesco. Due anni dopo, nel 2018, la partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Sara Di Vaira (edizione vinta da Cesare Bocci e Alessandra Tripoli).