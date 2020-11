Grande Fratello Vip, Morra duro su Adua: questione di sincerità, retroscena

Massimiliano Morra, fresco di eliminazione dal Grande Fratello Vip 5, fa un passio indietro, anzi due – se non tre -, su Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. I due hanno avuto un percorso altalenante nel reality targato Mediaset. Appena entrati hanno subito avuto un confronto da cui è emerso che il loro fidanzamento in realtà non si è mai consumato (la vicenda ha poi innescato una reazione a catena, portando Gabriel Garko a fare coming out e ad ammettere che pure la sua relazione con la siciliana fu costruita a tavolino a favor di telecamere).

Dopo i primi burrascosi giorni nella Casa più spiata d’Italia, Adua e Morra hanno trovato una intesa amichevole. Il chiarimento iniziale è servito a sanare cicatrici e incomprensioni del passato. Ora, però, pare che Massimiliano sulla ragazza abbia nuovamente cambiato idea. Motivo? Dopo la sua uscita dal programma di Canale Cinque ha avuto il tempo di visionare alcuni video del reality. E alcuni atteggiamenti e diverse parole della Del Vesco, fino ad ora rimastigli sconosciuti, non gli sono per nulla piaciuti.

“A prescindere da chi ha sbagliato, io do sempre una possibilità”, ha spiegato Morra intervenendo nella trasmissione web Casa Chi per poi aggiungere:

“Sono uscito in puntata come un mostro. Certo, l’ho corteggiata assiduamente perché mi piaceva molto, si riferiva a questo quando diceva che “le avevo fatto del male”, ma lei non ha voluto mai ammettere che c’era un interessamento forte anche da parte sua”.

L’attore ha persino messo in discussione la sincerità di Rosalinda. Non solo: non esclude nemmeno che certi comportamenti della donna abbiano influenzato parte degli altri inquilini circa il suo percorso all’interno del reality. Insomma, Morra ha insinuato che la Cannavò abbia potuto in qualche modo danneggiarlo seminando dichiarazioni sul suo conto non aderenti alla verità:

“Quando sono uscito dalla Casa ho cominciato a mettere in dubbio che lei sia stata davvero sincera con me. Credo che abbia influenzato le persone all’interno della Casa e questa cosa ha influito molto sul mio percorso e probabilmente sulla mia uscita”.

L‘interprete campano non ha dichiarato quali video abbia visionato per arrivare a simili deduzioni. Dall’altra parte è apparso molto deciso nel perorare la sua causa. Una decisione che lo ha spinto anche ad assicurare che la faccenda con la Del Vesco non sarà depennata velocemente dalla sua ‘rubrica’. Infatti Morra ha reso noto che contatterà Rosalinda non appena lascerà la Casa più spiata d’Italia, così da avere un confronto diretto e franco per fare totale luce sulla questione.

Morra ha anche toccato il tasto delicato dell’anoressia, patologia di cui Adua ha sofferto parecchio in passato. Ha raccontato che di tale fatto ne è venuto a conoscenza dai giornali, ben prima di entrare al Grande Fratello Vip:

“A causa di quello che avevo letto dai giornali, siccome ho letto che non era stata molto bene, ho cercato in tutti i modi di aiutarla e di farle capire che anche se era stata molto male per l’anoressia, doveva cercare di cogliere il positivo anche all’interno della Casa del Grande Fratello”.

Infine l’attore ha rimarcato che, alla luce del legame che si era creato nella Casa, gli è parecchio dispiaciuto osservare, una volta uscito dallo show, “determinate clip”. “Penso che alcune cose lei avrebbe dovuto dirmele in faccia e non lo ha fatto”, ha chiosato, nell’attesa di avere un confronto con la diretta interessata.