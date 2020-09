Uscita tutt’altro che felice per Fulvio Abbate che continua a essere una figura parecchio discusso al Grande Fratello Vip. Lo scrittore, nelle scorse ore, è stato protagonista di una battuta alquanto delicata e indirizzata ad Adua Del Vesco. L’attrice, commentando ironicamente la sua forma fisica, ha detto: “Io sono grossa”. Parole captate da Abbate, che si trovava seduto su una poltrona della Casa più spiata d’Italia. “Dimagrisci, se questo è il problema”, l’esternazione dell’intellettuale. Come è noto la giovane interprete in tempi non sospetti ha sofferto di anoressia, arrivando addirittura a pensare al suicidio. Il punto più basso lo ha toccato quando ha visto la bilancia segnare 32 chilogrammi. La sua storia è stata resa nota per la prima volta a Verissimo, nel marzo 2019. All’epoca l’ex di Garko raccontava per la prima volta a Silvia Toffanin il periodo da incubo attraversato relativo al disturbo alimentare.

Fulvio Abbate ad Adua Del Vesco: “Se ti vedi grossa dimagrisci” (Video). L’attrice ha sofferto di anoressia

Abbate indelicato, ma… Probabile che lo scrittore non sia al corrente dei problemi affrontati da Adua in passato. Da qui l’uscita opinabile sul dimagrimento. Nella Casa l’attrice, circa la patologia, si è confidata con Andrea Zelletta e Dayane Mello, raccontando che oggi è sicuramente più serena ma che non crede di aver superato del tutto il disturbo che ogni tanto torna a farsi vivo nei suoi pensieri, tentandola. Attualmente, però, Adua riesce a controllare tali situazioni, non cadendo più nel vortice dell’anoressia. Da quando è all’interno della Casa del GF Vip, la 28enne messinese è stata assai chiacchierata dalla cronaca televisiva. A colpire anche le confessioni rilasciate all’ex compagno Massimiliano Morra, anch’egli concorrente del reality Mediaset. In particolare i due hanno ricordato dei momenti del passato, quando entrambi erano sotto contratto con una agenzia di produzione.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, il passato misterioso professionale avvolto da una coltre nebulosa

Adua, a colloquio con Morra, con cui ha avuto la possibilità di chiarirsi nello show dopo il naufragio della loro relazione, ha rivelato degli aneddoti molto inquietanti riferiti a un non meglio precisato passato professionale. Secondo i racconti dell’attrice e dell’attore, ci sarebbero stati dei gravi casi di manipolazione che avrebbero portato a esperienze traumatizzanti. Resta ora da capire se Signorini e la sua squadra cercheranno di fare luce su una vicenda che al momento appare tanto complessa e intricata, quanto avvolta da un allarmante alone di mistero: una coltre nebulosa molto densa e difficile da penetrare. Non è escluso che dei suddetti fatti se ne possano occupare anche altre trasmissioni del piccolo schermo.