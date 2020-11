GF Vip Massimiliano Morra: furia della fidanzata, attacco duro al reality

By

La compagna dell’attore esplode sui social in difesa dell’attore: attacco duro al reality e ad alcuni inquilini

Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra, fa la voce grossa e tramite un lungo e piccato sfogo su Instagram ha attaccato alcuni inquilini del Grande Fratello Vip, nonché la medesima trasmissione. Parole dure quella della giovane, che senza peli sulla lingua non ha esitato a lanciare ‘fulmini e saette’. “Basta, mi sono rotta le scatole”, ha esordito con tono perentorio e deciso, passando immediatamente a prendersela con le inquadrature mandate in onda dal reality.

“Massimiliano non è invisibile, ma è la regia a renderlo tale”. Un’offensiva senza se e senza ma contro la stessa trasmissione. Spazio poi a una poco velata stoccata nei confronti di Francesco Oppini: “Massimiliano non è il figlio di., né appoggiato da un personaggio importante”. Quel figlio di. pare proprio rimandare al figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Con personaggio importante invece, Dalila potrebbe riferirsi ad Enock, fratello di Mario Balotelli.

Dopo l’arrembante esordio, la ragazza ha specificato che il suo fidanzato è una persona che si è costruito una carriera da sé, soltanto con le proprie forze. Quindi è tornata a tuonare sul programma, sostenendo che Morra, fin dal principio dello show, “è stato massacrato”. Non solo: Dalila ha dichiarato che l’attore non godrebbe di attenzioni ‘positive’ da parte del GF Vip.

“Mai una clip a suo favore”, la chiosa amara. Spazio poi a chi lo definisce una banderuola e un uomo privo di personalità, critica con cui l’interprete campano ha dovuto fare i conti più e più volte da quando ha cominciato l’avventura televisiva a Cinecittà.

“Massimiliano non è il signor nessuno come lo stanno dipingendo ingiustamente”, ha sottolineato la Mucedero. E ancora, in una seconda Stories, Dalila ha fatto notare che Morra fin da subito è stato chiaro con Dayane Mello, affermando di nutrire diversi dubbi sul modo di agire della modella sudamericana.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma crea scompiglio

Nell’ultima diretta in prime time, ha fatto il suo ingresso nello show Selvaggia Roma che subito ha gettato scompiglio negli equilibri del programma. In particolare ha seminato dubbi sul passato di Enock e Pretelli, i quali hanno accusato il colpo. Lunga tutta la nottata che è seguita alla diretta entrambi sono apparsi nervosi e irascibili, considerando la sortita della Roma priva di fondamento e per nulla elegante. Dal canto suo Selvaggia ha ribadito di aver semplicemente riportato dei fatti accaduti. Tra tante incognite, una certezza: Signorini ha raggiunto l’obbiettivo, vale a dire fomentare nuove dinamiche roventi nella Casa più spiata d’Italia.