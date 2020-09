Morra e Adua commentano il gesto di Garko: “Brutto essere sorvegliati”

Il momento di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 passerà alla storia, ma anche nella Casa se ne parla ancora. Tra Fulvio Abbate che continua a fare domande a cui Adua non può rispondere, e il pubblico a casa può capire bene il perché vista tutta la vicenda dell’AresGate, e altri che si complimentano con Gabriel per il coraggio, nel daytime di oggi abbiamo ascoltato anche i confessionali di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Potremmo considerare i due attori come parti coinvolte in ciò che è accaduto venerdì sera, e non solo, ed è per questo che i loro pareri oggi contano. Adua è coinvolta anche perché ha finto il fidanzamento insieme a Gabriel, Morra è coinvolto perché anche lui è stato vittima di un sistema che sta venendo fuori mano a mano.

Gf Vip, Adua e Massimiliano in confessionale commentano la lettera di Gabriel Garko

Non a caso Gabriel ha voluto anche Massimiliano in giardino dopo aver letto la sua lettera. E insieme si sono liberati urlando al cielo. Ma veniamo a oggi. Adua in confessionale ha detto che non si sarebbe mai aspettata che Gabriel confessasse tutto. E ha aggiunto: “È brutto essere sorvegliati costantemente su ciò che facciamo. Lui ha sofferto tanto per questa cosa”. Ha aggiunto che fingere tutto il giorno è stata dura per entrambi, soprattutto perché lo hanno fatto per molto tempo. “Psicologicamente non è stato semplice”, ha detto ancora. Nei suoi occhi si leggeva però l’orgoglio e la felicità per Gabriel che finalmente può vivere liberamente la sua vita. A lui augura tutta la serenità del mondo, perché se la merita. E poi ha voluto ringraziarlo anche perché ha scelto di farlo con lei: “Farlo qui con me mi riempie il cuore, vuol dire che si fida di me e che sono una persona importante”.

Massimiliano Morra su Gabriel Garko: “Un ragazzo meraviglioso, sono felice”

Secondo Adua, Gabriel lo ha fatto anche perché l’ha vista poco serena e ha sentito il bisogno di liberarla da questo peso che hanno portato per troppo tempo. Anche per Massimiliano Morra è stata una bella sorpresa e una forte emozione: “Per me è stato come un treno che si ribalta e si schianta addosso. Sono felice per Gabriel, è un ragazzo meraviglioso”. Anche Patrizia De Blanck ha commentato in confessionale la lettera di Gabriel e ha detto che ha fatto bene a liberarsi di questo peso. Ha aggiunto però che in realtà si sapeva già, ma lo stesso Garko ha parlato di “segreto di Pulcinella”, d’altronde. Se da una parte sono piovuti complimenti, dall’altra non sono mancate le critiche, come quelle mosse da Selvaggia Lucarelli.