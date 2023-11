Morgan vuota il sacco su Fedez: “Bestemmie a telecamere spente”

Dopo la notizia della cacciata di Morgan da X Factor il cantante ha deciso di dire la sua, tenendo una conferenza stampa su Whatsapp dove ha risposto ad alcune domande.

Il cantautore ha voluto fare chiarezza sull’accaduto e su ciò che è stato tramesso nella puntata andata in onda il 14 novembre. Soprattutto ha parlato della discussione che ha avuto con Fedez.

“Dopo l’ultimo live, ho chiesto scusa a Fedez via messaggio, nonostante lui sia stato molto violento nei miei confronti, dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Ero nel camerino, ha bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di tre anni che mi chiedeva: “Papà perché ce l’ha con te?”. Gridava e bestemmiava e diceva: o lui o io, dovete cacciarlo“

Dopo lo scontro durante il quale Morgan ha accusato Fedez di “voler fare da psicologo seppur depresso”, il cantautore gli avrebbe dunque chiesto scusa, nel backstage. Ma il rapper era molto nervoso e arrabbiato, tanto da bestemmiare e non voler sentire ragioni. Sempre su di lui, l’ex giurato ha poi voluto precisare altre cose.

“Ho sempre pensato Fedez fosse un ragazzo intelligente, con un buon vocabolario, con cui si riuscisse ad avere a che fare, sinceramente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia di cui mi è dispiaciuto molto, sono stato molto vicino a lui per quanto possibile, consolandolo con parole e musica, provando a dargli forza per rimettersi. Sinceramente l’essere umano a me interessa sempre più di ogni altra cosa, perché la vita è importante e vedere un ragazzo di 33 anni che lotta per la vita, ogni cosa ha meno importanza. Fedez non è un mio nemico, lui ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chi se ne frega. Il problema non è quello“

Invece, sul suo licenziamento, Morgan ha spiegato di esserne rimasto deluso e di non aver mai trovato un ambiente favorevole. Anzi, si è sentito spesso messo “sotto accusa”.

“Non so chi abbia voluto la mia testa. So che ho sentito parecchia inimicizia lì dentro, che non ho sentito rispetto nei miei confronti, che mi si voleva male, che mi si volesse sfavorire sotto ogni punto di vista, dato che quando prendo la parola normalmente riesco a far valere le mie ragioni, si provava a farmi parlare il meno possibile“

Il destino degli Astromare

Durante la conferenza Morgan ha parlato anche del gruppo Astromare, gli ultimi rimasti all’interno della sua squadra. L’ex giurato non sa quale sarà il loro destino ed ha ammesso anche che gli dispiacerebbe perderli o comunque cederli a qualcun altro.

“Gli Astromare sono bravissimi e non potrei lasciarli a nessuno di quei tre. Pensa che io avevo scritto delle canzoni per loro, per i SickTeens, per tutti“

Il comunicato di Sky

Martedì 21 novembre, dopo l’accaduto andato in onda nella scorsa puntata, la pagina ufficiale di X Factor ha comunicato il licenziamento di Morgan, a due puntate dalla finale.

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso , di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante l’esibizione dei concorrenti […]. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare ad essere il motore fondamentale di X Factor ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco“

La notizia, in realtà, era già stata anticipata qualche giorno prima da Il Fatto Quotidiano. Infatti, secondo quanto rivelato, la casa di produzione Fremantle stava già preparando le carte del licenziamento. Oggi poi è arrivata la conferma: Morgan non sarà più un giudice del programma.

Gli scontri in trasmissione

Durante la puntata è stato trasmesso lo scontro avuto con Fedez a seguito delle frecciatine lanciate a Francesca Michielin. La cantante ha fatto una gaffe su Ivan Graziani e Morgan glielo ha fatto notare più volte. Così il collega è intervenuto e il cantautore si è innervosito, accusando il rapper di “voler fare da psicologo” e dandogli anche del depresso. In quel momento Fedez non ha voluto controbattere ma, l’indomani, sui social si è creato un putiferio.

Morgan, a quel punto, si è scusato su Instagram con il collega. L’ex giurato ha voluto chiarire che il suo era sarcasmo, non avendo alcuna intenzione di offendere il rapper.

Ma altri scontri ci sono stati anche nel fuorionda con Ambra Angiolini. Il punto della discussione è stato Angelica, una cantante del team dell’attrice che a Morgan non piace. Durante la pubblicità c’è stata una forte litigata, fino a quando lui, arrabbiato, si è alzato e se n’è andato.