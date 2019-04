Morgan a The Voice: la scelta dopo gli attacchi di Jessica Mazzoli al Gf

News e Gossip Morgan e Jessica Mazzoli

Il cantante e coach di The Voice Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, sembra aver preso una posizione netta a proposito delle critiche mosse dalla sua ex Jessica Mazzoli durante il Grande Fratello. La sua scelta è il silenzio: Morgan non ha più replicato da quando Jessica è entrata nella Casa del Grande Fratello. Le sue ultime dichiarazioni risalgono alla sua partecipazione a Live non è la d’Urso, dopodiché è calato il silenzio. Anche tramite i suoi social, Instagram e Facebook, Morgan non parla di Jessica. L’ex dei Blu Vertigo è super concentrato su The Voice e sembra dare tutte le attenzioni al suo nuovo incarico su Rai2. Felice e orgoglioso di essere tornato in Rai, Morgan dona al talent show tutta la sua professionalità e profonda conoscenza della musica.

L’ultimo attacco di Jessica Mazzoli a Morgan

La storia è ormai risaputa: Jessica accusa Morgan di aver dimenticato lei e, soprattutto, la loro figlia Lara, poco dopo la sua nascita. Morgan e Jessica si sono conosciuti sul palco di X Factor, un grande amore poi finito. L’ultima critica è arrivata durante la diretta del 29 aprile del Grande Fratello: Jessica si trova in ospedale, ha subito una operazione per problemi alla cistifellea e, su domanda di Cristiano Malgioglio, fa sapere che Morgan non l’ha chiamata per informarsi sul suo stato di salute. Zia Malgy lo critica fortemente e Jessica annuisce. Morgan sceglie ancora una volta il silenzio e non raccoglie le provocazioni.

Morgan oggi deve lasciare la sua casa di Monza

Morgan ha anche altri problemi di cui occuparsi in questo periodo, dopo che la sua casa di Monza è stata venduta all’asta a seguito del pignoramento richiesto da Asia Argento e Jessica Mazzoli per il mancato pagamento degli alimenti alle figlie Anna Lou e Lara. Proprio oggi, 30 aprile, Morgan dovrà lasciare la sua abitazione.